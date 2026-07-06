Megarreforma: oposición tira el mantel anunciando concurrencia a TC y diálogo en el Senado queda en vilo

El anuncio socialista se produjo mientras la mesa político-técnica del Senado buscaba un acuerdo por la megarreforma. En el PS explican la decisión por la negativa de Hacienda a mover un cronograma que apunta a despachar el proyecto en la tercera semana de julio.

“Evidentemente que parte del acuerdo es no terminar en el Tribunal Constitucional”. Con esa frase, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), definió el viernes pasado el objetivo central de la mesa político-técnica por la megarreforma. Tres días después, la bancada de diputados del PS anunció que recurrirá al TC para impugnar la invariabilidad tributaria.

La opción se venía explorando desde que el proyecto de Reconstrucción Nacional ingresó a la Cámara de Diputados, pero este lunes dejó de ser una amenaza para transformarse en una acción formalizada.

El anuncio se produce en plena negociación de la instancia que la propia Núñez impulsó para acercar posiciones entre el Gobierno, el oficialismo y la oposición, y que había logrado sentar a la mesa al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras semanas de resistencia del jefe de la billetera fiscal.

Según indicaron a EL DÍNAMO fuentes del socialismo, la decisión se adoptó tras constatar que Quiroz no moverá el cronograma establecido en el Senado, que apunta a despachar el proyecto en la tercera semana de julio.

En esa lectura pesa un factor que inquieta a La Moneda: la situación judicial del senador Miguel Ángel Calisto, el voto que le entrega al oficialismo los 26 sufragios que constituyen su mayoría en la Cámara Alta.

La Fiscalía presentó una acusación contra Calisto por delitos reiterados de fraude al fisco, solicitando una pena de 12 años de presidio, y su desafuero está en manos de la Corte de Apelaciones.

Al tratarse de un senador independiente que llegó a su escaño fuera de pacto, su eventual suspensión no puede ser reemplazada por ningún partido, lo que dejaría al Gobierno sin su mayoría justo en la etapa decisiva de la tramitación. Con ese reloj corriendo, en Hacienda no hay disposición a extender los plazos, y con la formalización de la acción ante el TC, la negociación en la mesa queda prácticamente descartada.

El acuerdo que buscaba Paulina Núñez

La semana pasada, en entrevista con Radio Duna, Núñez había explicitado que la meta de la mesa era desactivar la vía constitucional: “Si tú logras un acuerdo en ese punto y, por lo tanto, sale la invariabilidad, pero no así como está, bueno, evidentemente que parte del acuerdo es no terminar en el Tribunal Constitucional”.

La mesa, que sesionó por primera vez el miércoles pasado en el ex Congreso Nacional y volvió a reunirse el viernes, había mostrado avances. Uno de sus acuerdos fue ampliar el plazo de indicaciones para los temas tributarios, el llamado “corazón” de la megarreforma, a petición de la senadora Paulina Vodanovic (PS). Esa apertura a un entendimiento quedó en entredicho luego del anuncio.

Según ha argumentado el PS, la norma de invariabilidad —que congela el régimen tributario de las inversiones acogidas al proyecto por 25 años— vulnera atribuciones del Congreso y compromete a los gobiernos futuros.

El argumento fue el eje de la formalización de la bancada de diputados y también lo ha sostenido el jefe del comité de senadores socialistas, Juan Luis Castro: “Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria una vez que esto sea despachado a ley, porque eso es lo que procede jurídicamente; no tenemos inconveniente en hacerlo y así lo hemos refrendado. Por nuestra parte, es un hecho y así lo vamos a hacer”, dijo el lunes.

Descoordinación opositora

Con todo, el anuncio dejó a la vista los descalces internos del sector. Tras la reunión de este lunes en la sede del socialismo, los presidentes de los partidos opositores al Gobierno de José Antonio Kast comunicaron que la medida sería evaluada y ratificada recién el jueves de esta semana, luego de una cita agendada con abogados constitucionalistas.

Así lo transmitió la propia timonel del PS, Paulina Vodanovic. “Respecto a la inconstitucionalidad, vamos a hacer una reunión el día jueves, acá mismo, con los abogados, los constitucionalistas, para definir el momento, la oportunidad, pero sostenemos que existen motivos suficientes para poder recurrir al Tribunal Constitucional”, anunció la timonel del PS.

La secuencia —una bancada que formaliza y unos timoneles que postergan la ratificación— se suma a las diferencias que el bloque arrastra desde la aprobación en general del proyecto, instancia que la oposición enfrentó con votos en contra y una abstención.

Mientras tanto, el calendario sigue su curso: este lunes y martes se votan las indicaciones en la Comisión de Medio Ambiente, luego el proyecto pasa a Trabajo y de ahí a Hacienda, antesala de la votación en Sala con la que el gobierno espera cerrar el capítulo más importante de su agenda económica.