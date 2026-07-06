El organismo advirtió que el alza del precio del petróleo y la incertidumbre internacional podrían afectar el crecimiento económico y elevar la inflación.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo de 2,2% a 1,8% su proyección de crecimiento para Chile en 2026, según el informe final de la Consulta del Artículo IV. Pese al ajuste, el organismo destacó que “la economía chilena se mantiene resiliente, con perspectivas favorables gracias a los precios más altos del cobre”, aunque advirtió que el escenario internacional sigue siendo incierto.

El organismo explicó que uno de los principales riesgos proviene del conflicto en Medio Oriente y del impacto que un alza sostenida del petróleo podría tener sobre la inflación y la actividad económica.

En ese contexto, el FMI señaló que “las perspectivas siguen estando sujetas a una elevada incertidumbre, con riesgos a corto plazo que se inclinan a la baja. Un período prolongado de precios altos del petróleo podría afectar el crecimiento y la inflación”.

FMI baja nuevamente la proyección para Chile y lanza dura advertencia por la situación fiscal

En materia fiscal, el FMI valoró las medidas anunciadas por el Gobierno, pero insistió en que serán necesarios nuevos ajustes para cumplir las metas comprometidas. En su informe sostuvo que “se requerirán esfuerzos fiscales adicionales” para mantener la deuda pública por debajo del 45% del PIB y avanzar hacia el equilibrio estructural.

Asimismo, el Fondo respaldó la intención de impulsar el crecimiento económico mediante reformas, señalando que “reconstruir las reservas fiscales y externas, incluyendo la continuación del plan de acumulación de reservas, a la vez que se impulsan las reformas estructurales, será fundamental para mantener la resiliencia y potenciar el potencial de crecimiento a largo plazo de Chile”.

Respecto de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, el organismo recomendó avanzar con cautela y afirmó que el Plan Nacional de Reconstrucción debe “priorizarse y secuenciarse cuidadosamente”, considerando el impacto que las reformas tributarias y otras medidas puedan tener sobre las cuentas fiscales.

El informe también volvió a plantear la necesidad de revisar algunos programas sociales. En ese sentido, sostuvo que “una mejor focalización de la pensión mínima garantizada y la consolidación de los programas sociales fragmentados podrían fortalecer aún más la eficiencia del gasto, protegiendo a los más vulnerables”.

En cuanto a la política monetaria, el FMI indicó que el Banco Central deberá mantenerse atento a la evolución del escenario internacional y reiteró que “el Banco Central debería estar preparado para endurecer la política monetaria” si los altos precios del petróleo persisten por un período prolongado. Pese al recorte para 2026, el organismo mejoró levemente su previsión para 2027, elevando el crecimiento esperado desde 2,5% a 2,6%.