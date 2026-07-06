Plan contra las listas de espera por cáncer: Minsal logra contactar al 99,9% de los pacientes

La ministra de Salud, May Chomali, explicó que al asumir la cartera existían más de 33 mil pacientes registrados con esperas prolongadas.

A 90 días del inicio del Plan de Alerta Oncológica, el Ministerio de Salud (Minsal) informó que logró contactar al 99,9% de los pacientes que permanecían a la espera de una atención por sospecha o diagnóstico de cáncer.

La estrategia, que busca reducir los tiempos de espera para cerca de 30 mil personas, fue destacada por las autoridades durante un despliegue nacional que recorrerá distintas regiones para evaluar los avances y reconocer el trabajo de los equipos de salud.

La ministra de Salud, May Chomali, explicó que al asumir la cartera existían más de 33 mil pacientes registrados con esperas prolongadas, cifra que luego de una revisión fue ajustada a alrededor de 30 mil casos.

“Gracias a los miles de funcionarios y funcionarias de la salud del país que hicieron posible cumplir en 90 días con el objetivo del Plan Alerta Oncológica de reducir los tiempos de espera para los 33 mil pacientes que llevaban meses esperando atención”, señaló la autoridad.

Según el balance entregado por el Minsal, varias regiones alcanzaron altos niveles de resolución. En Arica y Parinacota se gestionó prácticamente el 100% de las atenciones pendientes, mientras que Valparaíso alcanzó un 93%, Maule un 95% y Ñuble un 84%.

La secretaria de Estado destacó que el objetivo es entregar respuestas oportunas a quienes enfrentan una enfermedad oncológica.

“Es posible entregarles la atención que necesitan en tiempos razonables y dejar atrás el temor y la incertidumbre que esta enfermedad genera en ellos y en sus familias”, afirmó.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, valoró el trabajo de los funcionarios de la red pública.

“Detrás de cada meta alcanzada hay equipos que planifican, coordinan y entregan lo mejor de sí para fortalecer la atención de las personas”, indicó.

El Plan de Alerta Oncológica continuará vigente hasta el 30 de septiembre, mientras el Ministerio de Salud seguirá monitoreando la evolución de las atenciones pendientes a nivel nacional.