Estos son los sueldos que necesitas para comprar un departamento en la RM: revisa los datos por comuna

El análisis consideró un crédito hipotecario con un pie del 20%, plazo de 25 años, tasa CAE de 4,5% y un dividendo máximo del 30% de la renta mensual.

Comprar una vivienda en la Región Metropolitana (RM) requiere ingresos muy distintos dependiendo del sector donde se busque comprar. Un análisis realizado por Toctoc dio a conocer los sueldos aproximados que una persona necesita para acceder a un departamento de dos dormitorios en 11 comunas de Santiago.

El estudio comparó la capacidad de compra considerando distintos factores asociados a un crédito hipotecario, entre ellos el pago de un pie equivalente al 20% del valor de la propiedad, un financiamiento a 25 años, una tasa CAE de 4,5% y un dividendo que no supere el 30% de la renta líquida mensual.

Los resultados muestran una amplia brecha entre comunas. Mientras algunos sectores presentan mayores posibilidades de acceso para compradores con ingresos medios, otros requieren remuneraciones significativamente más altas debido al valor de las propiedades.

Estos son los sueldos que necesitas ganar para comprar un departamento en la RM: revisa los datos por comuna

Según el informe, comunas como Santiago, La Florida y Macul ofrecen mayores alternativas para quienes buscan comprar un departamento, en comparación con zonas como Providencia, Las Condes o Vitacura, donde el perfil económico necesario para acceder a una vivienda es más restringido.

Entre los extremos del análisis aparece Lo Barnechea, donde una persona necesitaría un sueldo cercano a los $6 millones mensuales para financiar una propiedad, mientras que en Estación Central el ingreso requerido bordea poco más de $1,4 millones.

El estudio también evidencia que la ubicación continúa siendo uno de los principales factores que determinan el acceso a la vivienda, ya que el precio de los departamentos puede variar considerablemente entre comunas cercanas dentro de la capital.