¿Qué son los miomas? El tumor que puede provocar dolor, anemia y problemas de fertilidad

Especialistas advierten que entre el 60% y el 70% de las mujeres desarrollará uno o más miomas antes de los 50 años

Los miomas uterinos, también conocidos como leiomiomas, corresponden al tumor benigno más habitual en mujeres en edad reproductiva. Se originan en el músculo del útero y, aunque no son cancerosos, en algunos casos pueden provocar molestias importantes que afectan la salud y el bienestar.

De acuerdo con Valeska Morales, coordinadora de Campos Clínicos de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, estos tumores están asociados principalmente a factores hormonales y hereditarios.

“No son cáncer y corresponden al tumor ginecológico benigno más frecuente en mujeres en edad reproductiva”, explicó la especialista.

La académica agregó que “se sabe que influyen factores genéticos, hormonales, principalmente los estrógenos y la progesterona, por lo que suelen crecer durante la etapa fértil y, en muchos casos, disminuyen de tamaño después de la menopausia”.

¿Qué son los miomas? El tumor benigno que puede provocar dolor, anemia y problemas de fertilidad

Aunque muchas mujeres no presentan molestias, existen casos en que los miomas generan síntomas que requieren evaluación médica.

Entre las señales más frecuentes se encuentran:

Menstruaciones abundantes o de mayor duración.

Dolor o presión en la zona pélvica.

Sensación de peso en la parte baja del abdomen.

Necesidad frecuente de orinar por la presión sobre la vejiga.

Estreñimiento.

Dolor durante las relaciones sexuales.

Anemia producto del sangrado menstrual excesivo.

Morales enfatizó que “no es normal presentar menstruaciones excesivamente abundantes”, por lo que recomendó consultar cuando existan cambios importantes en el ciclo menstrual.

Factores de riesgo

La especialista indicó que entre un 60% y un 70% de las mujeres desarrollará uno o más miomas antes de cumplir los 50 años, aunque muchas nunca llegarán a presentar síntomas.

Entre los factores que aumentan el riesgo destacan:

Antecedentes familiares de miomas.

Tener entre 30 y 50 años.

Menarquia temprana.

Obesidad.

Hipertensión arterial.

No haber tenido embarazos.

El examen más utilizado para detectar un mioma es la ecografía transvaginal, ya que permite conocer su tamaño, ubicación y cantidad. En determinadas pacientes también puede indicarse una resonancia magnética o exámenes de sangre para evaluar la presencia de anemia.

Respecto al tratamiento, la profesional aclaró que “cuando son pequeños, no producen síntomas y no afectan la fertilidad ni otros órganos, generalmente basta con controles periódicos”.

Añadió que “el tratamiento se indica cuando generan síntomas importantes, crecimiento significativo o problemas reproductivos. Actualmente existen diversas alternativas, desde tratamiento farmacológico para controlar el sangrado hasta procedimientos mínimamente invasivos y cirugía”.