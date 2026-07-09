Impulsan Ley Toretto 2.0 para retener la licencia a quienes sean formalizados por conducción temeraria

La iniciativa busca permitir que los jueces retengan de forma preventiva la licencia de conducir a personas formalizadas por conducción temeraria.

Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca fortalecer las medidas contra quienes protagonicen episodios de conducción temeraria, permitiendo que los tribunales puedan suspender de manera preventiva la licencia de conducir mientras se desarrolla la investigación judicial.

La iniciativa, denominada “Ley Toretto 2.0”, fue ingresada por parlamentarios del Frente Amplio y la Democracia Cristiana, luego de la polémica generada por el caso de un conductor que fue sorprendido circulando a 264 kilómetros por hora y que, pese a ser formalizado, pudo abandonar el tribunal conservando su licencia.

Impulsan la “Ley Toretto 2.0” para retener la licencia a quienes sean formalizados por conducción temeraria

Actualmente, la legislación contempla la retención de la licencia como medida cautelar principalmente para quienes son investigados por conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias ilícitas. Sin embargo, el proyecto pretende ampliar esa facultad para incluir también a las personas formalizadas por delitos asociados a la conducción temeraria.

Según explicaron los impulsores de la propuesta, el objetivo es evitar que conductores que representen un riesgo para la seguridad vial puedan seguir manejando mientras avanza el proceso judicial.

Los parlamentarios argumentan que la normativa vigente deja un vacío legal, ya que quienes son investigados por poner en peligro la vida de otras personas mediante maniobras extremadamente peligrosas o exceso de velocidad pueden continuar conduciendo hasta que exista una sentencia.

Por ello, la iniciativa busca otorgar a los jueces la posibilidad de decretar la retención temporal de la licencia cuando existan antecedentes suficientes que acrediten una conducta de alto riesgo al volante.

Además, los autores del proyecto solicitaron al Gobierno otorgar urgencia a la tramitación de la propuesta, señalando que casos recientes han generado preocupación ciudadana y reabrieron el debate sobre la necesidad de endurecer las medidas preventivas para proteger la seguridad en las carreteras.