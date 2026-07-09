Parlamento de Francia alerta “fenómeno sistemático y masivo” de incesto en el país

Las víctimas presentan un promedio de siete años cuando enfrentan la violencia sexual intrafamiliar por primera vez, la cual es ejercida en un 97% por hombres.

AGENCIA UNO

El Congreso de Francia recibió las conclusiones del informe de la comisión parlamentaria que analizó la respuesta judicial ante el incesto en el país, alertando que están ante un “fenómeno masivo y sistemático” que deja más de 160 mil víctimas al año.

La instancia determinó que entre 2016 y 2025, los menores registrados como víctimas de violencia sexual intrafamiliar se disparó un 170 %, donde en el 81% de los casos, el agresor es un familiar.

Las víctimas presentan un promedio de siete años cuando enfrentan la violencia sexual intrafamiliar por primera vez, la cual es ejercida en un 97% por hombres.

Ante esta situación, la comisión presentó 49 propuestas para enfrentar este flagelo, entre las que destaca la imprescriptibilidad del delito de incesto contra menores; despenalizar la negativa del padre protector a llevar el menor a visitas en casos de eventual abuso sexual y que se considere la postura del niño para permitir o no estas visitas.

Junto con ello plantea de manera urgente una orden de protección a menores para que se garantice su alejamiento inmediato ante situaciones de riesgo y establecer como principio que, ante denuncia de incesto en el hogar, sea el denunciado quien deje el domicilio, además de entregar asistencia legal gratuita y evitar que enfrenten a su agresor durante el juicio.

En esta línea, se insta a concretar las respectivas diligencias del caso en un máximo de tres meses desde la denuncia e incrementar las penas hasta 30 años de cárcel por este tipo de delitos y ampliar su tipificación a otros miembros del entorno familiar.

Además, la comisión precisa que se cree el delito específico de incesto, separado de otros delitos sexuales, el cual considere conductas que conlleven “un clima incestuoso”.