Julio trae alivio al bolsillo: revisa los descuentos para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

Durante julio, quienes deban cargar combustible podrán reducir considerablemente el gasto gracias a una serie de promociones y descuentos en bencina ofrecidos por bancos, tarjetas y billeteras digitales en las principales estaciones de servicio del país.
Dependiendo del medio de pago y del día en que se realice la carga, es posible acceder a descuentos que alcanzan los $300 por litro en bencinas y diésel, convirtiéndose en una alternativa para aliviar el presupuesto de los automovilistas.
Revisa los descuentos para ahorrar hasta $300 por litro de bencina
- Tenpo: ofrece rebajas de entre $50 y $300 por litro en estaciones Copec, Shell y Aramco al pagar con su tarjeta y utilizar las aplicaciones oficiales de cada compañía.
- BancoEstado: los usuarios que paguen con Rutpay pueden acceder a un descuento de $100 por litro en estaciones Copec, sujeto a las condiciones de la promoción.
- Banco Consorcio: entrega hasta $150 por litro de descuento en estaciones Aramco para clientes que utilicen su tarjeta de crédito mediante la aplicación de la empresa.
- Banco Bci: mantiene beneficios en combustible mediante devoluciones porcentuales en compras realizadas en estaciones adheridas, dependiendo del convenio vigente.
- Tarjetas Lider Bci, Banco Internacional, MACHBANK, Banco BICE y SBPay también cuentan con promociones en determinados días de la semana y estaciones de servicio seleccionadas.
Además de las rebajas en combustible, BancoEstado renovó durante julio diversos beneficios para sus clientes, incluyendo descuentos en restaurantes, comida rápida, cines y otros comercios, los que pueden variar según el medio de pago utilizado y el convenio vigente.
Antes de cargar combustible, se recomienda revisar las condiciones de cada promoción, ya que algunas exigen pagar mediante aplicaciones específicas, cuentan con topes mensuales o solo están disponibles determinados días de la semana.