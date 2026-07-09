Julio trae alivio al bolsillo: revisa los descuentos para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

Quienes carguen combustible podrán acceder a diversas ofertas gracias a promociones vigentes de bancos, tarjetas y estaciones de servicio.

Durante julio, quienes deban cargar combustible podrán reducir considerablemente el gasto gracias a una serie de promociones y descuentos en bencina ofrecidos por bancos, tarjetas y billeteras digitales en las principales estaciones de servicio del país.

Dependiendo del medio de pago y del día en que se realice la carga, es posible acceder a descuentos que alcanzan los $300 por litro en bencinas y diésel, convirtiéndose en una alternativa para aliviar el presupuesto de los automovilistas.

Revisa los descuentos para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

Tenpo: ofrece rebajas de entre $50 y $300 por litro en estaciones Copec, Shell y Aramco al pagar con su tarjeta y utilizar las aplicaciones oficiales de cada compañía.

ofrece rebajas de entre en estaciones Copec, Shell y Aramco al pagar con su tarjeta y utilizar las aplicaciones oficiales de cada compañía. BancoEstado: los usuarios que paguen con Rutpay pueden acceder a un descuento de $100 por litro en estaciones Copec, sujeto a las condiciones de la promoción.

los usuarios que paguen con pueden acceder a un en estaciones Copec, sujeto a las condiciones de la promoción. Banco Consorcio: entrega hasta $150 por litro de descuento en estaciones Aramco para clientes que utilicen su tarjeta de crédito mediante la aplicación de la empresa.

entrega hasta de descuento en estaciones Aramco para clientes que utilicen su tarjeta de crédito mediante la aplicación de la empresa. Banco Bci: mantiene beneficios en combustible mediante devoluciones porcentuales en compras realizadas en estaciones adheridas, dependiendo del convenio vigente.

mantiene beneficios en combustible mediante devoluciones porcentuales en compras realizadas en estaciones adheridas, dependiendo del convenio vigente. Tarjetas Lider Bci, Banco Internacional, MACHBANK, Banco BICE y SBPay también cuentan con promociones en determinados días de la semana y estaciones de servicio seleccionadas.

Además de las rebajas en combustible, BancoEstado renovó durante julio diversos beneficios para sus clientes, incluyendo descuentos en restaurantes, comida rápida, cines y otros comercios, los que pueden variar según el medio de pago utilizado y el convenio vigente.

Antes de cargar combustible, se recomienda revisar las condiciones de cada promoción, ya que algunas exigen pagar mediante aplicaciones específicas, cuentan con topes mensuales o solo están disponibles determinados días de la semana.