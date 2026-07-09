La Moneda apela a reserva para evitar entregar detalles de cita entre Kast y Peter Thiel

La respuesta del Ejecutivo sobre el encuentro entre el presidente y el empresario libertario no dejó satisfecho al diputado Gonzalo Winter.

Presidencia respondió a la solicitud realizada por el diputado Gonzalo Winter (FA) para conocer los alcances de la reunión entre José Antonio Kast y el polémico empresario libertario Peter Thiel, que se concretó en mayo pasado en La Moneda.

En su respuesta, desde el Ejecutivo rechazaron entregar detalles sobre las personas que participaron en el encuentro o la existencia de actas, documentos de trabajo o minutas, dejando en claro que no existe registro alguno de la cita.

En vista de esto, el diputado Winter declaró que “cuando quien conversa reservadamente con el presidente tiene ese poder, esos intereses y esa visión del mundo, la transparencia deja de ser un detalle administrativo”.

La polémica se instauró luego que el parlamentario solicitara vía transparencia antecedentes de la reunión entre José Antonio Kast y Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies, la cual tuvo carácter de reservada.

Ante esto, La Moneda expresó que el empresario y el jefe de Estado analizaron “las oportunidades y desafíos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial en el contexto actual, así como sus potenciales implicancias para los Estados y el ejercicio de la función pública”.

Sin embargo, puntualizó que no existen registros de la llegada de Thiel a Palacio o de eventuales negociaciones y acuerdos entre Palantir Technologies y el fisco, apuntando que el presidente de la República no está sujeto a la Ley de Lobby y no tiene obligación legal de contar con antecedentes de este tipo de encuentros.

En esta línea, el Ejecutivo recalcó que, en caso de existir estos registros, se mantendrían en reserva para evitar afectar el cumplimiento de las funciones presidenciales.

Gonzalo Winter oficia a ministerios por eventuales encuentros con Peter Thiel

En vista de esta respuesta, el diputado Gonzalo Winter planteó que “la respuesta confirma que la reunión no fue solamente protocolar. Hablaron sobre oportunidades y desafíos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, se niegan a informar quiénes participaron o si hubo documentos asociados”.

Para el legislador, la explicación “es llamativa, dicen que no tienen los antecedentes, pero que si los tuvieran, no los entregarían por considerarlos reservados, dado que afectaría la seguridad de la Nación y el interés nacional”.

Según Winter, “aquí hay una pregunta de fondo. Peter Thiel es uno de los empresarios más influyentes del mundo en tecnologías de vigilancia e inteligencia, a través de empresas que hacen negocios con Estados. Cuando quien conversa reservadamente con el presidente tiene ese poder, esos intereses y esa visión del mundo, la transparencia deja de ser un detalle administrativo”.

“Por eso vamos a oficiar a todos los ministerios y organismos del Ejecutivo para conocer si sostuvieron reuniones con Peter Thiel o con representantes de sus empresas”, cerró el otrora candidato presidencial del Frente Amplio.