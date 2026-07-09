Senador Calisto va al Tribunal Constitucional para frenar desafuero y juicio por fraude al fisco

La intención de la defensa del senador independiente es evitar la audiencia de desafuero a toda costa.

AGENCIA UNO

El senador Miguel Ángel Calisto (IND) sigue sumando gestiones para que no se realice el cierre de investigación y así no se concrete la audiencia de desafuero y posterior juicio por fraude al fisco y soborno, por lo que recurrió al Tribunal Constitucional.

Para ello, su abogado César Ramos ingresó un recurso de inaplicabilidad y según consignó La Tercera, en él solicita que se suspenda la causa penal en su contra que lleva el fiscal regional Hernán Libedinsky.

A esto se suma la petición para dejar sin efecto la audiencia de desafuero, que sería vista este viernes por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, apuntando que la investigación se reabrió a petición de otro de los imputados.

Con este tipo de acciones, la defensa del senador Miguel Ángel Calisto busca ganar tiempo, pero a la luz de lo ocurrido el año pasado, es casi un hecho que su desafuero se concretará en un futuro próximo, en un proceso donde la Fiscalía busca conseguir una pena de 12 años de cárcel.