“Podría postular a beneficios carcelarios”: lo que viene para Karen Rojo cuando llegue a Chile

Países Bajos autorizó la extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, quien llegaría a Chile en las próximas semanas para cumplir su condena, la cual puede sufrir modificaciones considerando los años que estuvo recluida en Europa.

La fiscalía detalló lo que viene en el caso de Karen Rojo, luego de que Países Bajos aprobara el inicio de su proceso de extradición a Chile. Se espera que la exalcaldesa de Antofagasta llegue al país en el presente mes y que su pena tenga una reducción por el tiempo que estuvo presa en una cárcel de Utrecht.

“Según lo que nos ha informado Interpol Chile, a través de la Policía de Investigaciones de Chile, Karen Rojo va a ser traída a nuestro país dentro del mes de julio de este año, entre una o dos semanas más”, manifestó Álvaro Hernández, subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público.

A lo que agregó: “No tenemos todavía la fecha definitiva, pero básicamente va a ser dentro de julio”.

Qué pasará con Karen Rojo cuando llegue a Chile desde Países Bajos

Tras ello, Hernández aseveró que se abonarán los años que Rojo estuvo recluida en Países Bajos, por lo que se reducirá la pena que cumplirá en Chile. “Para eso, lo que se usa normalmente es que el país donde está detenida manda una certificación donde indica cuántos días estuvo privada de libertad por la extradición, no por otros delitos. Y eso puede usar usado por el tribunal respectivo para determinar si esa cantidad de días se abona o no a la pena que ella recibió en Chile”.

Siguiendo en esa línea, el subdirector comentó que la exautoridad comunal que fue condenada a cinco años de presidio por fraude al fisco podría cumplir su pena en libertad.

“Según el tiempo que estuvo privada de libertad por el proceso de extradición en Países Bajos, comparándolo con la sentencia condenatoria que se le impuso en Chile, efectivamente podría postular a distintos beneficios carcelarios, precisamente por haber cumplido una parte importante de su pena en otro país“, expresó.

Respecto a los próximos pasos de Karen Rojo, ella al momento de su llegada será puesta a disposición de un tribunal de Garantía en la Región Metropolitana donde se hará una audiencia de control de detención.

“Y ese tribunal debiese luego exhortar a los tribunales de Antofagasta, poniendo a disposición a esta persona, a disposición precisamente de los tribunales de Antofagasta. Y en ese sentido tendrá que determinar la Policía de Investigaciones cómo y cuándo van a hacer el traslado desde Santiago a la ciudad de Antofagasta”, sostuvo.