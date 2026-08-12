Los beneficios que está generando la IA en los ensayos clínicos de tratamientos contra el cáncer

Entre otros, reducirían en varios meses los procesos para el seguimiento de los resultados y la interpretación de los datos.

Además de acelerar el desarrollo de medicamentos en sus primeras etapas, la inteligencia artificial (IA) está incrementando la eficiencia de los ensayos clínicos de los tratamientos contra el cáncer, de acuerdo con un estudio efectuado por el Centro Tufts para el Estudio del Desarrollo de Fármacos, ubicado en Boston, Estados Unidos.

Según la investigación, además del ahorro de millones de dólares en ensayos de fase avanzada, las herramientas basadas en la IA reducirían en varios meses los procesos necesarios para el reclutamiento y la inscripción de pacientes, así como para el seguimiento de los resultados y la interpretación de los datos.

En esa línea, el análisis del Centro Tufts estimó que “los agentes de IA pueden acelerar el desarrollo clínico de fármacos contra el cáncer en aproximadamente 10 semanas y reducir los costos operativos directos hasta en 5,6 millones de dólares en ensayos de fase avanzada”, informó el sitio web de noticias estadounidense Axios.

Lo anterior no solo liberaría recursos para más estudios clínicos, sino que también ayudaría a reducir la alta tasa de fracasos que se ha detectado en los nuevos fármacos y que ha despertado críticas entre quienes cuestionan su capacidad para tener un impacto significativo en los pacientes.

Los beneficios de la IA en los tratamientos contra el cáncer

A través de su indagatoria, Tufts descubrió que la eficacia aumenta con el número de tumores a los que puede atacar un fármaco, ya que un tratamiento experimental con 50 usos activos podría generar beneficios netos de hasta 565 millones de dólares.

El director ejecutivo del centro, Ken Getz, afirmó que la implementación un agente de monitorización clínica generó nuevas eficiencias, como la reducción del número de visitas presenciales, la aceleración de la inscripción en el ensayo y la garantía de la recopilación de datos.

“Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se aplica un modelo (predictivo) basado en datos de uso real y datos de referencia para cuantificar el impacto financiero neto de una solución de IA con agentes en un programa de desarrollo de fármacos” para el cáncer, afirmó.

Además, los agentes de IA también podrían emplearse para llevar a cabo un seguimiento de la diversidad de la población que toma parte en el ensayo.

Si bien la IA aún no puede garantizar el éxito de los ensayos clínicos, se espera que esta tecnología permita a los investigadores de ensayos clínicos comprender la seguridad y la eficacia de un fármaco contra el cáncer con mayor anticipación. Algo que resulta particularmente significativo, dado que se trata de los más complejos y que requieren mayores presupuestos.