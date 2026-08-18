Juicio contra Meta en California amenaza con llevar a la bancarrota a la empresa de Zuckerberg

De acuerdo con los demandantes, la compañía ha contribuido “activamente a la crisis de salud mental entre niños y jóvenes”.

FACEBOOK.

Para este martes 18 de agosto está prevista la comparecencia ante un tribunal federal de California de los resposables de Meta, que deben prestar testimonio en el marco del juicio en el que se busca establecer el impacto de las redes sociales Facebook e Instagram sobre la salud de los niños.

De acuerdo con lo reportado por los medios especializados que cubren el proceso radicado en la ciudad de Oakland, los estados de de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusan al gigante tecnológico de contribuir activamente a la crisis de salud mental entre niños y jóvenes.

En esa línea, la parte acusadora argumenta que Meta, una de las siete mayores compañías del mundo, diseñó deliberadamente en sus plataformas funciones que generan adicción en los menores de edad.

Además, asegura que la compañía recopila datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, lo que representa una flagrante violación de la ley federal.

Qué podría pasar con Meta si pierde el juicio

Si Meta pierde el juicio que se inició en California, podría estar obligada a desembolsar una indemnización conjunta por más de 1,4 billones de dólares.

En concreto, aquello implicaría que el pago por parte del grupo tecnológico fundado por Mark Zuckerberg sería prácticamente similar al valor bursátil de toda la compañía, lo que lo llevaría a la bancarrota.

No obstante, expertos legales consultados por medios que cubren el proceso ven poco probable esta situación y estiman que los magistrados reducirían el monto de la indemnización, con el propósito de evitar el quiebre de la empresa que proporciona decenas de miles de fuentes de trabajo.

Los demandantes reclaman que “Meta ha utilizado tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, involucrar y, en última instancia, atrapar a jóvenes y adolescentes“, y aseguran que “su motivación es el lucro y busca maximizar sus ganancias financieras“, por lo que demandaron inmediatos cambios en Facebook e Instagram.

Desde la compañía, en tanto, rechazan las acusaciones y aseguran que “hemos escuchado a los padres, colaborado con expertos y las fuerzas del orden, y realizado una investigación exhaustiva para comprender los problemas más importantes“.