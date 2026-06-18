Los casos en los que Instagram alertará a los padres por las búsquedas de sus hijos

Meta ratificó que también puso en marcha nuevas herramientas de supervisión impulsadas por inteligencia artificial.

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Meta confirmó que implementó nuevas medidas de protección para adolescentes en las redes sociales Instagram y Facebook, además de la aplicación de mensajería Messenger, que incluyen alertas a los padres cuando se detecten búsquedas repetidas por parte de sus hijos.

De acuerdo con lo informado por la compañía, dichas medidas se enmarcan en su decisión de reducir la exposición de los menores de edad a contenido considerado inapropiado en algunas de las áreas más utilizadas de las plataformas, como el Feed y los Reels de Facebook e Instagram.

Además, Meta ratificó que también puso en marcha nuevas herramientas de supervisión impulsadas por inteligencia artificial.

A la vez, detalló que completó el despliegue global de su sistema de clasificación de contenido para usuarios mayores de 13 años, incorporando nuevos ajustes predeterminados en las llamadas Cuentas de Adolescentes.

De igual forma, se impondrán limitaciones a los adolescentes para que interactúen con perfiles, páginas, grupos y eventos que compartan principalmente contenido no apto para su edad.

Cuándo Instagram alertará a padres por búsquedas de sus hijos

Según dio a conocer la empresa, entre las novedades más relevantes que implementó está el que Instagram comenzará a notificar a los padres o tutores cuando detecte por parte de sus hijos búsquedas reiteradas en períodos cortos de tiempo relacionadas con temas sensibles, como autolesiones o suicidio.

Inicialmente, la función estará disponible en los países que integran la Unión Europea, y las nuevas medidas incluyen también una ampliación de Family Center, la plataforma de supervisión parental de Meta.

Mediante este espacio, tanto los padres como los tutores pueden gestionar y monitorear la actividad de adolescentes en Instagram, Facebook, Messenger y Meta Horizon, a través de un panel único y centralizado.

Precisó que en los próximos meses Family Center seguirá incorporando nuevas funciones para ofrecer una visión más completa del uso que los menores hacen de sus aplicaciones.