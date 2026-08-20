Qué es “farmear aura”, el origen del fenómeno viral y en qué consisten las batallas entre jóvenes

Esta expresión une conceptos de videojuegos, anime y redes sociales que se traducen en diferentes gestos, los cuales han dado vida a las “batallas de aura”, que cada vez ganan más popularidad.

Una expresión ligada a los videojuegos, el anime y la cultura de internet se transformó en un fenómeno viral. El “farmear aura” convierte gestos, poses y referencias digitales en una particular forma de competir por presencia y carisma.

Las redes sociales han encontrado una nueva manera de medir quién tiene más presencia. Se llama “aura farming” o “farmear aura”, cuyo concepto aparece sobre todo en vídeos donde varias personas ejecutan movimientos y gestos muy concretos. El objetivo es sencillo: proyectar una imagen llamativa, segura e imponente. Quien consigue causar mayor impacto, gana.

El origen de la expresión “farmear aura”

Su explicación comienza con un término habitual entre los jugadores: “farmear”. A partir de ahí, el concepto evoluciona hasta llegar a las llamadas batallas de aura y a los gestos que sus participantes utilizan para demostrar su presencia.

¿Qué significa farmear? Este concepto viene del inglés farming, una palabra asociada a la idea de cultivar. En los videojuegos describe acciones repetitivas que permiten conseguir recursos, puntos o ventajas.

Cuando se aplica al concepto de “aura”, la idea cambia. Ya no se trata de acumular objetos o recompensas dentro de un juego. Se trata de realizar acciones que aumenten la percepción de poder, estilo o singularidad de una persona.

En este contexto, el “aura” representa una especie de presencia o magnetismo. Es aquello que hace que alguien parezca más llamativo, poderoso o carismático que los demás.

Por eso, “farmear aura” consiste, en términos simples, en acumular momentos capaces de generar esa impresión. Cuanto más espectacular resulta la ejecución, mayor sería el nivel de aura.

Una mezcla de anime, videojuegos e internet

El aura farming no apareció de la nada. El fenómeno bebe de distintas comunidades digitales y de referencias muy reconocibles para quienes consumen anime y videojuegos.

Una de las obras vinculadas a esta tendencia es “Solo Leveling”. Su protagonista comienza siendo considerado débil y poco destacado. Con el tiempo, se convierte en una figura extremadamente poderosa.

Esa transformación conecta con una de las ideas centrales del aura farming: generar una imagen cada vez más imponente y conseguir que los demás perciban un cambio en el nivel de poder o presencia.

Las redes sociales llevaron esa lógica a un terreno más cotidiano. En lugar de una batalla o una aventura, el escenario puede ser simplemente un vídeo. Allí, una pose o un movimiento se convierte en una demostración de “aura”.

La popularización de las batallas de aura

Los gestos que aparecen en estos vídeos tampoco son completamente improvisados, los cuales reciben el nombre de “emotes”, un término heredado de los videojuegos que identifica acciones o movimientos predeterminados.

Cada uno tiene un significado reconocible dentro de esta cultura digital. Su ejecución también forma parte del espectáculo.

Uno de los referentes más habituales es el “Chad”. Se trata de una figura popular de internet que representa un ideal masculino exagerado: musculatura marcada, rasgos definidos y una mandíbula muy pronunciada.

A esta referencia se suma el “mewing”, una técnica que se hizo viral en redes sociales. Consiste en colocar la lengua de una determinada forma con la intención de favorecer una mandíbula más marcada.

Por eso, en los vídeos de farmear aura, señalar o remarcar la mandíbula funciona como una referencia directa a ese imaginario. El gesto busca reforzar la apariencia de seguridad y superioridad que caracteriza al fenómeno.

Del “Six Seven” al lenguaje del aura

Otra referencia que terminó incorporándose a estas batallas es “Six Seven”. La expresión se popularizó a partir de una canción del rapero Skrilla y después comenzó a aparecer con frecuencia en vídeos y ediciones vinculadas al baloncesto.

Con el tiempo, “Six Seven” pasó a formar parte del lenguaje de internet y también de los vídeos de farmear aura. Incluso, el Six Seven forma parte de la Teletón 2026, ya que se hace referencia a ello en una de las canciones oficiales.

En este nuevo contexto, los movimientos importan tanto como su velocidad y reconocimiento. Un gesto ejecutado de manera rápida y precisa puede interpretarse como una muestra mayor de aura.

Así, lo que comenzó como una expresión vinculada a los videojuegos terminó convertido en una especie de competición viral. Las redes sociales transformaron las poses, los emotes y las referencias de la cultura digital en una nueva pregunta: ¿quién tiene más aura?