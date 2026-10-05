El día que Kast se comprometió a entregar un computador a cada estudiante de ed. pública

“¿Es cara? Por supuesto. Implica una inversión importante de recursos, pero valen la pena. Hoy el programa es limitado en cobertura y acceso”, declaraba en 2021 el entonces candidato Kast.

AGENCIA UNO

La discusión de la Ley de Presupuesto 2027 trae como uno de sus principales nudos la decisión del Ejecutivo de eliminar el programa Yo Elijo mi PC, a pesar que una de las promesas de campaña de José Antonio Kast en 2021 era regalar un computador a cada estudiante de educación pública.

Como parte de su programa de gobierno, de cara a las elecciones presidenciales de 2021, donde se impuso Gabriel Boric, Kast anunció que entregaría “un computador con acceso a internet para cada niño que estudia en la educación pública en Chile”.

El entonces candidato presidencial republicano defendió su postura ante el costo de esta medida, aseverando que “invertir en conexión y tecnología para educar y formar es fundamental. Nos permitirá reducir las brechas y avanzar aceleradamente en el aprendizaje y capacidades del siglo XXI”.

“¿Es cara? Por supuesto. Implica una inversión importante de recursos, pero valen la pena. Hoy el programa es limitado en cobertura y acceso. Tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a todos, para subirlos al carro de la innovación y la tecnología”, puntualizó el ahora presidente Kast.

José Antonio Kast agregó que “eso implica pensar en tablets para los más pequeños y, a partir de segundo o tercero básico, notebooks de buena calidad y capacidad para cumplir objetivos”.

“Raya para la suma: podemos dar un salto gigantesco en educación para todos los chilenos. Vale la pena gastar en educación. Podemos ahorrar en operadores políticos que no sirven de nada”, sentenció Kast.