La petición de Kast a organizadores de manifestaciones: “Que nos ayuden a identificar a quienes agreden y destruyen”

El jefe de Estado sostuvo que antes de autorizar nuevas marchas. espera que los organizadores acojan el llamado de ayudar a identificar a los encapuchados.

El Presidente José Antonio Kast aludió este lunes a los desórdenes y agresiones que se registraron en la última manifestación estudiantil convocada por la Confech el pasado jueves.

Durante la presentación del Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social, que involucrará una inversión de $20 mil millones para obras de limpieza y pintura, Kast agradeció al gobernador Claudio Orrego por las labores de aseo el día después de la manifestación. “Algunos pasan más allá de una legítima manifestación pacífica y destruyen todo. Al día ya estaba limpio, y eso se agradece mucho”, sostuvo.

“Yo no tengo problema, y nadie tiene problema, en que la gente se pueda manifestar y plantear sus diferencias, pero pacíficamente. Y por eso necesitamos también que los que organizan estos actos se hagan responsables y marginen a aquellas personas que destruyen y agreden a otros”, instó.

En ese sentido, Kast afirmó que “antes de dar nuevas autorizaciones, tenemos que ver que los que han llamado a distintas manifestaciones respondan por el llamado y nos ayuden a identificar a aquellas personas que se encapuchan, que agreden, que violentan, pero tenemos que ser entre todos”.

“No hay problema en las manifestaciones pacíficas, pero aquellos que convocan las manifestaciones también tienen que ayudarnos a identificar a quienes agreden y a quienes destruyen”, reiteró.

El mandatario también hizo una mención indirecta a la discusión presupuestaria que se avecina: “Las consecuencias que enfrentamos, sea en materia de finanzas públicas descuidadas, de desempleo o de precariedad económica, cuando no se toman buenas decisiones, por mucho tiempo cuesta recuperarlas. Y ese deterioro lo pagan todos los chilenos. Es nuestro deber siempre actuar con seriedad y responsabilidad, pensando no solamente en los chilenos de hoy, sino también en las generaciones que vienen”.