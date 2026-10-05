“US$100 millones es menos que una aspirina”: Briones critica plan del Gobierno para enfrentar el desempleo

El exministro de Hacienda cuestionó el monto y diseño de los subsidios a la contratación, además de advertir sobre las proyecciones económicas para 2027.

El exministro de Hacienda Ignacio Briones cuestionó el alcance del Plan Chile Despega, impulsado por el Gobierno para enfrentar el desempleo, y puso en duda que las medidas permitan concretar la meta de 100 mil nuevos empleos anunciada por el Ejecutivo.

En particular, calificó como insuficientes los US$100 millones destinados a subsidiar contrataciones.

En entrevista con The Clinic, el economista sostuvo que los recursos comprometidos no tienen la magnitud necesaria frente al escenario de desempleo que enfrenta el país.

“Me parece completamente insuficiente, US$100 millones es menos que una aspirina, realmente muy poquito. Son subsidios por cuatro meses, y su diseño no incentiva que se genere nuevo empleo”, afirmó. Actualmente, la desocupación alcanza el 9,6%, con cerca de un millón de personas sin trabajo.

Uno de sus principales cuestionamientos apunta al diseño del beneficio, ya que, según explicó, una empresa podría desvincular a un trabajador y luego contratar a otra persona haciendo uso del subsidio, sin generar necesariamente un puesto adicional. “La capacidad de este subsidio de generar empleo neto es baja”, sostuvo.

Junto a ello, Briones también criticó la ejecución de obras públicas durante los primeros meses del año y sostuvo que el Gobierno no habría reaccionado oportunamente ante el deterioro laboral.

A ello sumó sus reparos frente a las perspectivas económicas para 2027, donde advirtió sobre “mucha euforia optimista” y estimó un crecimiento cercano al 2,5%, aunque sin anticipar una economía especialmente dinámica.

El exministro cuestionó el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) y su capacidad para movilizar hasta US$20 mil millones en créditos hipotecarios. A su juicio, la iniciativa supone una intervención estatal significativa y podría trasladar parte del riesgo al Estado y los contribuyentes.

En ese contexto, afirmó: “Este tipo de políticas, me la habría imaginado en un gobierno de izquierda, me cuesta más verla en un gobierno de derecha que se declara promercado”.