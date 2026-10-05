Senadora RN pide declarar Estado de Sitio por 15 días tras nueva muerte de carabinero

La senadora María José Gatica reaccionó a la muerte del sargento segundo Jaime Urrea Burgos en Quilleco, Región del Biobío.

La senadora María José Gatica (RN) pidió al Gobierno evaluar la declaración de Estado de Sitio por 15 días y el despliegue de militares en las calles, tras el asesinato del sargento segundo Jaime Urrea Burgos en Quilleco, Región del Biobío.

El funcionario, con 18 años de servicio, murió este domingo tras recibir un disparo mientras acudía a un procedimiento por violencia intrafamiliar. El crimen ocurre a menos de 6 días del asesinato de otro carabinero.

“Dos carabineros asesinados en menos de 6 días es señal de que algo no estamos haciendo bien. No podemos normalizar dar dos condolencias en una semana. El Estado le está fallando a Carabineros, los estamos mandando sin la seguridad ni la estrategia adecuada. Algo tiene que cambiar”, afirmó Gatica.

La parlamentaria reiteró su respaldo a la reforma de seguridad que impulsa el ministro Arrau, pero sostuvo que mientras se tramita, hay que usar las herramientas constitucionales que ya existen.

“Tenemos que sacar adelante con fuerza el proyecto de seguridad del ministro Arrau, pero por mientras tenemos que usar las herramientas que tenemos. La Constitución permite el Estado de Sitio por 15 días, lo que habilitaría sacar a los militares a la calle en apoyo a las policías y dar una señal clara: frente a delincuentes y terroristas no vamos a retroceder”, señaló.

“Esto no puede quedar solo en palabras de pesar. Tiene que traducirse en decisiones concretas. Nuestros carabineros salen a proteger a las familias chilenas y el Estado tiene la obligación de protegerlos también”, concluyó la senadora Gatica.