Gobernadores presionan a Quiroz por recortes en Presupuesto 2027: “Va en contra del empleo”

Recortes por un total de $270 mil millones a los gobiernos regionales han encendido la preocupación de las autoridades, quienes acusan que esta medida afectará la descentralización, la inversión y el empleo.

Este lunes, gobernadores regionales se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el objetivo de abordar el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, donde advirtieron recortes de hasta 20% y $270 mil millones menos para los gobiernos regionales.

Bajo este contexto, las autoridades acusaron que el ajuste afectará la inversión, el empleo y el proceso de descentralización.

En la cita, que fue calificada como “dura e intensa”, la Asociación de Gobernadores Regionales manifestó la principal preocupación de quienes lideran las 16 administraciones, la cual tiene que ver con los recortes que van desde el 10% hasta el 20% en algunas regiones y que, en total, podrían significar hasta $270 mil millones menos.

Presupuesto 2027: los cuestionamientos de gobernadores por significativos recortes en regiones

En este marco, acusaron que la medida contradice el compromiso del Ejecutivo respecto a avanzar en descentralización, además de golpear aún más el empleo.

“Es altamente probable que se pierdan empleos”, sostuvo el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señalando que la menor disponibilidad de recursos podría traducirse en la paralización o menor financiamiento de obras que generan puestos de trabajo.

“Va en contra del empleo y por tanto va a incentivar el desempleo lamentablemente en nuestras regiones”, expuso. A lo que añadió: “Nosotros somos autoridades políticas electas democráticamente, y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de poder recuperar nuestros presupuestos porque nos parece que hemos sido tratados arbitrariamente”.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, manifestó: “Si quieren que seamos motores del desempleo, tienen que soltarnos las amarras, tienen que soltarnos de alguna manera esta burocracia que limita. Así que queremos reafirmar como gobiernos regionales que queremos el respeto a la autonomía y terminar con el tutelaje del gobierno central, y que reclamamos que se nos trate como al resto del Estado”.

“Me parece contradictorio que un Presupuesto que dice querer estimular la descentralización, el empleo y también premiar la eficiencia, termine reduciendo el presupuesto a los gobiernos regionales”, insistió.

El gobernador de Los Lagos (s), Carlos Recondo, también manifestó el malestar de las autoridades sobre el erario 2027: “Nos parece que el Ministerio debe corregir la violenta rebaja presupuestaria que está haciendo a los gobiernos regionales”, sentenció.