Esperanza a la baja y dudas sobre la conducción política: qué hay tras el 60% de desaprobación a Kast

Criteria y Cadem coinciden en tres señales que acompañan la baja en la aprobación del Presidente Kast: pesimismo económico, dudas sobre la capacidad del Gobierno para conducir su plan y respaldo a voces que lo critican.

Solo 8% de los chilenos cree que la economía del país está mejor que hace seis meses y 62% piensa que está peor, según la encuesta Agenda Criteria. Ese dato convive con otro indicador desfavorable para el Gobierno de José Antonio Kast: 45% cree que el Ejecutivo improvisa en su plan de crecimiento y solo 21% ve un plan claro.

Ambos indicadores apuntan al contexto que ronda la baja en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, que se sitúa —según diversos sondeos de opinión— en el orden del 30% de aprobación y 60% de rechazo. Se trata del segundo peor registro desde que asumió en marzo.

Plaza Pública de Cadem, por su parte, lo ubica en 32% de aprobación y 63% de desaprobación, el nivel más bajo desde que comenzó su gobierno.

Más allá de esas cifras de aprobación, que generan preocupación particularmente en el oficialismo, las dos encuestas muestran indicadores que van más allá de la popularidad del Gobierno y que apuntan a una creciente desconfianza con la capacidad de gestión del Ejecutivo.

El primero es el ánimo económico. En Criteria, el 62% que ve peor la situación del país representa trece puntos más que en agosto y más del doble del 23% que opinaba lo mismo en marzo. La percepción sobre el hogar también se deteriora: 48% la ve peor, frente a 18% en marzo. Y sobre las posibilidades de encontrar o mejorar un empleo, 64% dice que están peor y solo 5% que están mejor.

Las expectativas siguen la misma línea. Un 49% espera que el país empeore en los próximos seis meses, frente a 42% en agosto, y solo 23% anticipa una mejora.

En lo emocional, la esperanza anotó su cuarta caída consecutiva pasando del 53% de febrero —cuando Kast estaba ad portas de asumir— al 29% en octubre, la peor cifra del año.

La tristeza, en tanto, sube a 23%, seis puntos más que en agosto.

Cadem registra un clima similar: 60% se declara pesimista sobre el futuro del país y 37% optimista, 84% considera que la economía está estancada o en retroceso y 91% califica mal la situación del empleo.

El empleo aparece como el punto de mayor tensión. Entre quienes vieron o se informaron de la cadena nacional del Presidente sobre el Presupuesto 2027, 42% dijo que lo más importante para ellos y sus familias es generar más empleos y hacer crecer la economía, muy por sobre más seguridad (16%) y mantener los beneficios sociales (14%).

En paralelo, 79% de los encuestados por Cadem sabía que el último Imacec fue negativo. Eso, en el contexto que el Banco Central informó una caída de 1,0% anual en agosto, determinada por la minería, mientras el Imacec no minero creció 1,4%.

Mirando a 2027, 34% cree que el crecimiento disminuirá y 33% que aumentará.

Baja la confianza en la capacidad del Gobierno

El segundo eje es la percepción sobre la capacidad del Gobierno de conducir su plan. Según Criteria, quienes creen que el Ejecutivo improvisa en crecimiento económico pasaron de 30% en junio a 45%, mientras quienes ven un plan claro bajaron de 32% a 21%.

En generación de empleo, la improvisación también llega a 45% (30% en junio) y el plan claro a 21% (26% en junio).

Los consultados por Cadem sobre quién tiene mayor responsabilidad en que la economía crezca poco, 46% apuntó al actual Gobierno y 27% a los anteriores. Además, 71% atribuye el bajo crecimiento a razones políticas y económicas propias de Chile y 26% a la economía internacional.

Respecto a la cadena nacional del 2 de octubre, el 67% declaró haberla visto, pero entre ellos 49% la evaluó mal o muy mal y 31% bien o muy bien. A modo de comparación, la cadena de abril, sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, había logrado 42% de buena evaluación y 38% de mala.

Crece respaldo a voces críticas del Gobierno

En un tercer aspecto de medición, ambas encuestas coinciden en que el respaldo a quienes cuestionan al Gobierno de Kast va en aumento.

El jueves 1 de octubre, la Confech realizó un paro nacional y una marcha por la Alameda en rechazo a los recortes en educación contemplados en la discusión del Presupuesto 2027, con adhesión de la CUT y el Colegio de Profesores.

Según Cadem, 88% supo de la movilización y 52% se declaró de acuerdo con ella, frente a 41% en desacuerdo.

La pregunta de Cadem describía la marcha como una que “terminó con hechos de violencia”, pero ese respaldo no se traduce en aceptación de la violencia. Consultados sobre si la violencia en las calles es legítima y justificable para avanzar en cambios políticos y sociales, 74% está en desacuerdo y 19% de acuerdo, una cifra similar al 20% de octubre de 2025.

En la misma línea, Criteria midió el Escudo de las Américas, la iniciativa que lidera Donald Trump para combatir el crimen organizado y a la que adhirió Kast en la reciente asamblea de la ONU.

El conocimiento de la adhesión subió a 75%, desde 67% la semana previa, pero entre quienes están al tanto el apoyo bajó a 31% (seis puntos menos) y el rechazo subió a 47% (cinco más).

Además, 41% está de acuerdo con la carta de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric que pide reconsiderar la adhesión, y 31% en desacuerdo.