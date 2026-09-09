“Efecto Chile”: el fenómeno en redes sociales que convierte a extranjeros en chilenos certificados

El creador de contenidos de nacionalidad haitiana, Mike Milfort es el primer extranjero en recibir este reconocimiento, que por primera vez distingue a quienes lograron conectar genuinamente con la identidad chilena.

“Y verás como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero”, es parte de la letra de la popular canción “Si vas para Chile” y que hoy resuena muy bien con Efecto Chile, un particular fenómeno que se produce en redes sociales, en donde creadores de contenidos residentes en nuestro país son reconocidos por la audiencia como un chileno más.

El hecho, se trata de una tendencia sociocultural y digital que ocurre cuando un creador de contenido extranjero demuestra empatía o afinidad real con la identidad local, usando por ejemplo, modismos nacionales, disfrutando de la comida típica o incluso, —para los más osados—, atreverse a mostrar unos pasos de cueca e incluso defender al país con la convicción de alguien que lo siente propio.

Cuando eso sucede, la comunidad digital del país reacciona, comenta, comparte, e incluso corrige el modismo si es necesario, transformando en cuestión de días a esa persona en un querido referente de la cultura popular nacional. El creador deja de ser solo un influencer y pasa a convertirse en un compatriota más.

Y aunque si bien este tipo de afecto digital es orgánico y masivo, no es algo nuevo. Hasta ahora no contaba con un reconocimiento formal, y es por ello que Entel decidió hacerlo posible, creando un galardón para los creadores extranjeros que cumplen con todas las características: un galardón de tostador, algo totalmente criollo y un implemento infaltable en todas las cocinas del país.

Para esta primera edición, 23 creadores de contenido internacionales serán reconocidos por haber logrado ese vínculo genuino con el público chileno. El primero en recibir este premio fue Mike Milfort, creador de contenido de origen haitiano radicado en Chile, conocido por compartir en redes su día a día y su cercanía con las costumbres locales. Milfort acumula millones de seguidores entre TikTok e Instagram y se ha convertido en un referente de este fenómeno.

En su cuenta de Instagram, el influencer publicó un video donde agradeció que ahora es un “chileno certificado” después de tantos años viviendo en el país. Entre risas, Milfort afirmó que “ahora soy más chileno que los porotos”.

Otros de los extranjeros conmemorados son el autodenominado “mexicanoql”, Ricardo Badillo, que se dedica a crear rutinas de comedia sobre el país; el “gringo modeon”, Chris Fetterman, que recientemente conoció a Arturo Vidal; el “chino chilenizado” Enrique Xie, que traduce modismos chilenos a chino mandarín en sus videos, y la “extranjera en Chile” Maria Lozovskaya, que en uno de sus reels calificó las empanadas de pino con un 10 de 10.

Esta afinidad de los creadores por Chile es la que Entel decidió transformar en un hito tangible a través de este primer reconocimiento. Así, mientras el país se prepara para celebrar Fiestas Patrias, el “Efecto Chile” se instala para demostrar cómo los extranjeros también se sienten orgullosos de ser parte de un país que los ha acogido con tanto cariño.