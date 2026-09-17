VIDEO – Lo que se sabe de los chilenos detenidos tras el violento robo a una joyería en Bolivia

Los antisociales integraban una banda de cinco delincuentes, entre los cuales también hay uno de nacionalidad peruana.

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La Policía de Bolivia confirmó que detuvo a dos chilenos que formaban parte de una banda que, entre otros delitos, cometió un violento robo a una joyería en la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con lo reportado por el medio Red Uno, un grupo de cinco delincuentes perpetró el robo en horas de la noche del pasado miércoles 9 de septiembre en la Joyería Imperio, ubicada en el centro comercial Hupermall.

Según el informe, los antisociales intimidaron al guardia y al personal administrativo del establecimiento, empleando mazos y combos para romper las vitrinas, tras lo cual escaparon con diversas especies.

Los chilenos detenidos por el robo a la joyería en Bolivia

Al abordar el tema, efectivos de la Policía y el Ministerio Público de Bolivia confirmaron la detención de tres integrantes de la banda, tras el seguimiento a un vehículo vinculado al delito.

Gracias a la labor policial, se dio con una vivienda en la que se refugiaban algunos de los antisociales y en la que los agentes encontraron armas, dinero, joyas y trajes de seguridad.

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Javier Álvarez, detalló que dos de los tres detenidos son ciudadanos chilenos, en tanto que el otro es peruano.

A los chilenos se los identificó como Joaquín Ignacio Escobar Salvo, de 25 años, y Jorge William Godoy Adao, de 26. En tanto, el peruano es Manuel Herrera Suárez, de 32.

El comandante añadió que ambos chilenos mantienen un amplio prontuario, incluyendo robos con violencia, amenazas, tráfico de sustancias controladas, receptación, posesión y tenencia o porte de municiones.

Detalló que, incluso, uno de ellos tiene una orden de detención vigente por homicidio, según dejó en claro la información que le hizo llegar la Policía de Investigaciones (PDI).