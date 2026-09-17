Efecto Chile: Mike Milfort y Sonny Wilson recorren el centro de Santiago previo a Fiestas Patrias

Los reconocidos creadores de contenido extranjeros disfrutaron de la gastronomía típica, se hicieron una caricatura a lápiz en la Plaza de Armas y culminaron su ruta en la icónica Torre Entel.

Risas, fotos con la gente y pura chispa criolla marcaron la jornada en pleno centro capitalino. A días de que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias, los creadores de contenido Mike Milfort (@mike_milfort) y Sonny Wilson (@sonnywils_) se tomaron las calles del casco histórico para vivir un entretenido y dinámico tour urbano.

Milfort, es un influencer haitiano radicado en Chile, que lideró esta ruta junto a Wilson, el creador de origen indonesio autodenominado “indochileno” que arribó hace pocos días al país. Con el humor y la espontaneidad que los caracteriza, el dúo disfrutó de principio a fin cada hito de la ruta patrimonial.

El recorrido comenzó bien cargado y a primera hora en el icónico Portal Fernández Concha, donde ambos hicieron una parada casi obligatoria en la tradicional Fuente ExBahamondes para devorarse un clásico completo italiano.

“Sabor a casa”, así describió Sonny Wilson este tradicional plato. Tras haber visitado Chile en tres ocasiones, el influencer indonesio ya considera al país su segundo hogar y asegura que este hito gastronómico posee un sabor “único e inigualable que no se encuentra en ningún otro rincón del mundo”.

Satisfechos tras la comida, Mike y Sonny se dirigieron hacia la Plaza de Armas. Allí, además de bromear con los transeúntes que los reconocieron, posaron para un artista local, quien los inmortalizó en una divertida caricatura a lápiz.

Durante el paseo, Milfort destacó la calidez de los chilenos y que es gente que sabe divertirse “pero conoce sus límites, y eso me gusta”. En cuanto a la gastronomía, el creador de contenidos haitiano confesó su fanatismo por las pantrucas y el completo, elogiando especialmente la calidad de la palta de esta última comida.

Para sellar la jornada, el dúo visitó la emblemática Torre Entel, ícono urbano de la capital, donde disfrutaron de una vista panorámica de la ciudad y dieron por finalizado su recorrido.

Una ruta impulsada por el “Efecto Chile”

Esta caminata de Milfort y Wilson por el casco histórico de Santiago no fue casualidad, sino el reflejo vivo de lo que ocurre cada septiembre, un mes sinónimo de patria, cueca, empanadas y esa emoción particular que sienten los chilenos cuando un extranjero se anima a vivir las costumbres chilenas con total propiedad.

Esa conexión espontánea es justamente lo que define al “Efecto Chile”: un fenómeno sociocultural y digital que se gatilla cuando un creador internacional demuestra empatía real con la identidad criolla, ya sea devorándose un completo en el centro, usando la jerga local o defendiendo al país como propio. En cuestión de días, la comunidad digital reacciona, comparte y transforma a esa persona en “un compatriota”.

Para formalizar este afecto masivo que vivieron Mike y Sonny en sus propias redes, Entel decidió transformar en un hito tangible a través de este primer reconocimiento, entregando a 23 creadores internacionales un icónico tostador de pan para consagrarlos como “chilenos certificados”. Así, mientras el país se prepara para celebrar Fiestas Patrias, el “Efecto Chile” quedó instalado para demostrar cómo los chilenos, muy a su manera, se sienten orgullosos de ser parte de este país.