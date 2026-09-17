Gobierno descarta mezclar gasolina con etanol ante alza de precios

El Ministerio de Energía aseveró que no han llevado a cabo ninguna iniciativa respecto al uso de etanol en combustibles.

El Gobierno, a través del Ministerio de Energía, se pronunció respecto a la posibilidad de modificar la composición de la gasolina que se comercializa en Chile, en el marco del aumento de los precios de los combustibles.

Lo anterior, luego de que se difundiera que se estaba analizando la idea de incorporar etanol (10%) a la gasolina (90%), con el objetivo de abaratar los costos.

Durante la jornada, la cartera que lidera la ministra Ximena Rincón emitió un comunicado en el que expone: “Ante la información que está circulando en medios de comunicación internacionales y nacionales, respecto de potenciales usos de etanol en combustibles, el Ministerio de Energía declara que no ha realizado ninguna propuesta formal, interna o externa, respecto a esta materia”.

Además, afirmaron que la cartera “no ha recibido consultas de medios de comunicación respecto a este tema, previo a la publicación de la noticia”.

De esta forma, el Ministerio de Energía niega la posibilidad de mezclar etanol con gasolina, por lo que se mantendría el MTBE (éter metil terbutílico o metil terbutil éter) como aditivo de las bencinas, cuyo compuesto tiene un costo superior al del etanol.