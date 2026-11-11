Alcohol y sobrealimentación potencian en conjunto el daño por hígado graso

Los autores recomiendan abstinencia total cuando ya existe daño en el órgano y planes nutricionales individualizados basados en productos frescos, ante la falta de protocolos clínicos estandarizados para tratar la condición.

La exposición simultánea al alcohol y a una alimentación excesiva agrava la acumulación de grasa en el hígado más que cada factor por separado. Esa enfermedad, conocida como esteatosis hepática, suele avanzar sin síntomas, puede evolucionar hacia fibrosis, cirrosis y cáncer de hígado, y hoy se manifiesta alrededor de los 40 años, cuando antes aparecía principalmente después de los 60.

La conclusión proviene de una revisión de literatura científica publicada en la revista Molecular and Cellular Endocrinology. Su autor principal es Rodrigo Valenzuela, director del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador del Núcleo Integrativo de Exposoma y Resiliencia en Salud (ERIN).

“La alimentación es un factor permanente, diario. Si usted está en una zona contaminada y se traslada a otra donde no hay contaminación ambiental, hay un cambio, pero cuando se adquieren hábitos de alimentación no saludables es muy difícil que las personas cambien”, explica el Dr. Valenzuela.

La investigación y la práctica clínica han tendido a examinar por separado el daño hepático asociado al alcohol y el vinculado al exceso de alimentación. La revisión plantea que ambos deben estudiarse en conjunto, ya que se refuerzan mutuamente. Una persona que come en exceso y además bebe somete al hígado a una doble carga que acelera la acumulación de grasa en sus células. A esa brecha se suma otra de orden práctico, pues aún no existen protocolos clínicos estandarizados para tratar la enfermedad.

Daño hepático sin síntomas

La esteatosis consiste en la acumulación de grasa en las células del hígado. En sus primeras etapas no produce molestias, por lo que habitualmente se detecta de manera incidental en una ecografía abdominal o en exámenes de sangre que muestran transaminasas elevadas, enzimas que se liberan cuando el órgano sufre daño. En algunos casos, ese hallazgo llega cuando la lesión ya es significativa.

Si la exposición continúa, la grasa acumulada desencadena inflamación, luego fibrosis (la formación de tejido cicatricial) y finalmente cirrosis o cáncer de hígado. El cuadro suele coexistir con obesidad, triglicéridos y colesterol elevados, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 e hipertensión, lo que lo vincula con el conjunto de enfermedades crónicas que afectan a la población adulta.

El Dr. Valenzuela observa que la prevalencia sigue en aumento sin que el problema despierte atención en la ciudadanía ni entre los equipos clínicos. “Esto debe cambiar, porque un hígado graso maltratado va a terminar en hepatocarcinoma o en cirrosis hepática, y ahí la única solución es un trasplante”.

El académico participó además en un consenso global sobre hígado graso publicado en 2024. Los datos presentados en ese documento ubicaron a Chile en una situación comparable con la de Estados Unidos, México y Europa Occidental, regiones donde el aumento de la obesidad ha ido acompañado de un alza en la enfermedad hepática.

Para el especialista, la esteatosis desarma una idea extendida en el ámbito de la obesidad, la de que algunas personas con exceso de peso pueden mantener un metabolismo sin alteraciones. Cuando hay grasa acumulada en el hígado, el órgano ya presenta una lesión, aunque la persona no lo perciba. La diferencia entre individuos está en el ritmo con que la enfermedad se expresa.

“Hay personas que pueden demorar más en manifestar los síntomas, pero las enfermedades vinculadas a una dieta de mala calidad las van a tener. Es un tema de tiempo, y no podemos apostar al tiempo como solución”.

Entre los patrones de riesgo, la revisión identifica la combinación de comidas abundantes y consumo de alcohol durante el fin de semana. Esa conducta concentra en pocos días las dos exposiciones asociadas a la esteatosis e intensifica el estrés sobre el hígado. Para quienes ya presentan daño hepático, los autores recomiendan cero alcohol, incluso en el caso de personas que consideran saludable una copa de vino moderada. La recomendación se desprende de la interacción entre ambos factores que describe la revisión.

Alcohol, excesos y celebraciones

El Dr. Valenzuela sitúa el problema en un contexto cultural. En su análisis, los mensajes que circulan hacia la población promueven el consumo de alimentos y bebidas asociados a fechas conmemorativas, sin un contrapeso equivalente a favor de la alimentación saludable. “Chile es un país donde se consume mucho alcohol, y eso tiene que cambiar. Celebramos el día del completo, de la sopaipilla, del terremoto, y no celebramos el día de la ensalada”.

El riesgo de una dieta de mala calidad tampoco se restringe al hígado. El investigador trabaja en la relación entre alimentación y cáncer de mama y de colon, y ha publicado sobre la calidad de la dieta y el consumo de ciertos ácidos grasos como factores para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. A su juicio, el sistema de salud está desbordado por el cáncer de colon sin que la recomendación de comer más ensaladas forme parte de la prevención.