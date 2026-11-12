Proteína de la leche modera el alza de glucosa en personas con diabetes

– Consumida antes o junto con pan, arroz o papas, la fracción de suero lácteo ralentiza el paso del alimento al intestino y adelanta la liberación de las hormonas que regulan la glicemia.

La proteína de la leche, en particular su fracción de suero, puede atenuar el aumento de la glicemia que sigue a una comida rica en carbohidratos y estimular la síntesis muscular. Ambos efectos se aplican en personas con diabetes tipo 2 y en la prevención de la pérdida de masa muscular asociada a la edad o a la inactividad.

Así lo explica Lissette Duarte, nutricionista y académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Según la especialista, los aminoácidos de la proteína del suero de la leche se aproximan, en cantidad y variedad, a los que requiere el ser humano. Esa composición, compartida con la carne y el huevo, permite que el organismo los aproveche con mayor eficiencia.

La investigadora, magíster y doctora en Nutrición y Alimentos, describe dos usos respaldados por evidencia. El primero es la precarga, que consiste en tomar suero lácteo minutos antes de comer para moderar el ascenso posterior de la glicemia. El segundo es la prevención de la sarcopenia, siempre que el consumo vaya acompañado de ejercicio. En ambos casos, condiciona la indicación a una evaluación individual.

Para procesar cualquier nutriente –carbohidratos, proteínas o grasas– el organismo necesita insulina. En la diabetes tipo 2, el páncreas secreta una cantidad menor de insulina de la necesaria para mantener la glicemia dentro de rangos normales. El resultado es una hiperglicemia que puede aparecer en ayunas o después de comer. “Lo que más influye en la glicemia son los carbohidratos, pero en los últimos años se ha observado que las proteínas y las grasas también pueden tener un efecto sobre la glicemia, es decir, no depende solo de los carbohidratos”, sostiene la Dra. Duarte.

Suero lácteo antes de comer

La precarga consiste en ingerir una dosis de proteína, con frecuencia en forma de suero de leche (conocida como whey), entre 15 a 30 minutos antes de una comida con una cantidad importante de carbohidratos. La proteína prepara al organismo por adelantado, de modo que las hormonas encargadas de regular la glicemia ya circulan cuando empieza la digestión de los hidratos de carbono.

El primer efecto consiste en disminuir la velocidad de vaciamiento del estómago hacia el intestino, donde se absorberá la mayor parte de los nutrientes. La proteína ralentiza el vaciamiento gástrico y, con ello, los hidratos de carbono del plato llegan a la sangre de forma más gradual.

Los otros dos efectos son hormonales, porque las proteínas y sus aminoácidos estimulan la producción de insulina y aumentan la secreción de GLP-1. Esta hormona intestinal participa en el control del apetito y mejora la acción de la insulina. Ensayos clínicos en personas con diabetes tipo 2 registran aumentos en la secreción de GLP-1 al consumir alimentos ricos en proteínas.

“Como estoy dando alimentos que contienen proteínas, favorezco la secreción anticipada tanto de insulina como de GLP-1 y, cuando ya empecé a comer, ya tengo esas hormonas circulando en mi organismo”, explica la Dra. Duarte.

Estudios clínicos realizados en grupos pequeños han mostrado que esta anticipación mejora la glicemia posterior a la comida, conocida como glicemia posprandial. El resultado es similar, y a veces superior, al de un plato que combina proteínas y carbohidratos. Sin embargo, la académica advierte que esas investigaciones carecen de alcance poblacional y que sus conclusiones no pueden extrapolarse a todo el mundo.

La estrategia apunta a quienes presentan glucosa elevada después de comer, y no a los pacientes con alteraciones solo en ayunas. La cautela aumenta en personas con resistencia a la insulina sin diagnóstico de diabetes, que no necesariamente registran alzas de glicemia tras las comidas y para quienes la especialista prefiere analizar cada caso.

La dieta completa también influye en estos posibles beneficios del consumo de proteínas lácteas. Para alguien que practica deporte y tiene un requerimiento de proteínas más alto, o que no logra cubrirlo durante el día, una precarga de suero de leche no representa un exceso y puede incorporarse sin problema. “No vamos a recomendarle a toda la gente consumir whey protein indiscriminadamente antes de almorzar, porque tiene que evaluarse en el contexto de la dieta total”, sostiene la investigadora.