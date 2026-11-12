VIDEO – Manuel Sans Segarra, el médico que investiga qué pasa después de la muerte

La teoría del español fue leída, incluso, por el Papa Francsico, con quien se reunió años atrás y lo instó a seguir con su investigación.

Hace unos días, el programa El Medio Día contó con la presencia de Manuel Sans Segarra, un médico cirujano español reconocido por su investigación respecto a experiencias cercanas a la muerte (ECM).

Su interés por el tema surgió tras un caso en el que atendió a una paciente que fue reanimada luego de llegar en estado de muerte clínica. Una vez que se recuperó, la mujer relató diversas situaciones que vivió mientras la reanimaban, llegando a reconocer al equipo que la trató.

Fue ahí que el médico se preguntó: “Si está sin actividad cerebral, ¿cómo puede ser que nos reconozca?“. Por lo mismo, su teoría apunta a que la existencia humana no termina con el fallecimiento del cuerpo físico.

En el programa de TVN sostuvo al respecto que “lo que podemos llegar a demostrar actualmente con pruebas objetivas y con base científica incluso, es que el ser humano es un ser espiritual“.

La supraconciencia

Tras lo ocurrido con esta paciente, el médico Manuel Sans Segarra investigó experiencias cercanas a la muerte, llegando a crear su propia teoría -la cual es personal y no tiene sustento científico-: la supraconciencia, la cual existiría más allá del cuerpo y de la actividad cerebral.

Para explicarla usa de ejemplo la comparación entre el cerebro y un televisor: no sería el origen de la conciencia, sino que es un receptor que permite manifestarla en este plano físico.

“Durante un tiempo se introduce dentro de un cuerpo físico para hacer la vida en la dimensión humana y después de realizar la vida entrega nuevamente el cuerpo al universo que es materia prestada, pero su auténtica identidad perdura”, indicó.

La reunión privada con el Papa Francisco

Durante la entrevista en El Medio Día, el español de 83 años entregó detalles de la reunión privada que tuvo con el Papa Francisco en el Vaticano, la cual se gestó luego de que el Sumo Pontífice leyera uno de sus libros.

La audiencia, según señaló, ocurrió un 10 de enero -sin especificar qué año- y duró entre 30 y 45 minutos. En ella, el fallecido Papa le preguntó por qué iba tanta gente a verlo a sus conferencias mientras que las iglesias cada vez bajaban más sus cifras de asistencia.

“Santidad, la gente nos está pidiendo trascendencia que les dé sentido a la vida”, le respondió, mientras que el argentino lo alentó a que “continúe lo que usted está haciendo. La sociedad actual occidental necesita esto“.