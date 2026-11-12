Empresas chilenas apuestan por la expansión internacional pese a la incertidumbre mundial

El Santander Global Trade Barometer 2026 revela que las empresas nacionales cuentan con un nivel de optimismo superior al promedio global respecto de sus perspectivas de crecimiento e internacionalización: el 72% espera aumentar sus ingresos durante los próximos 12 meses, mientras que un 81% considera expandirse internacionalmente en un plazo de tres años.

Las empresas chilenas muestran una confianza superior al promedio global respecto de sus perspectivas de crecimiento y mantienen un fuerte interés por la expansión internacional, según los resultados del “Santander Global Trade Barometer 2026”, estudio elaborado a partir de más de 6.000 encuestas a responsables empresariales de nueve mercados de Europa y América donde Santander tiene presencia.

De acuerdo con el informe, el 72% de las empresas chilenas espera aumentar sus ingresos durante los próximos 12 meses, cifra significativamente superior al promedio global de 59%. Asimismo, el 62% declara haber incrementado sus ingresos durante el último año, superando también el promedio general del estudio, que alcanza el 50%. Estos resultados reflejan una visión positiva sobre la evolución de los negocios en Chile, incluso en un contexto marcado por desafíos económicos y geopolíticos a nivel mundial.

De hecho, la ambición internacional destaca como uno de los principales motores de crecimiento para las compañías locales. Y es que el 81% de las empresas chilenas considera expandirse internacionalmente en un plazo de tres años, posicionándose entre las más decididas a buscar nuevas oportunidades fuera de sus fronteras. Entre los mercados identificados como más atractivos para crecer se encuentran: México (38%), Argentina (28%), Canadá (27%), Brasil (25%), China y Colombia (ambos mercados se adjudican un 21%), evidenciando el interés por fortalecer vínculos tanto dentro de América Latina como con mercados de Norteamérica y Asia.

En el corto plazo, la principal preocupación para las empresas chilenas es el aumento de los costos o la inflación, mencionado por el 31% de los encuestados, seguido por el costo del transporte de mercancías (24%) y la regulación en los mercados principales (21%). Sin

embargo, al proyectar los próximos 12 a 24 meses, el foco cambia hacia el débil crecimiento de la economía mundial, identificado por el 33% como el principal riesgo para el desarrollo de sus negocios. A ello se suman los riesgos geopolíticos y regulatorios en los principales mercados, ambos mencionados por el 31% de las compañías.

Frente a este contexto, las empresas chilenas están adoptando medidas concretas para fortalecer su resiliencia. Es así como el estudio revela que el 43% ha acercado sus cadenas de suministro al mercado nacional, una cifra considerablemente superior al promedio global que se sitúa en un 28%, reflejando una estrategia orientada a reducir riesgos y aumentar la capacidad de respuesta ante eventuales disrupciones internacionales.

Escenario global

A nivel global, el estudio confirma una sólida confianza en términos de crecimiento. Específicamente, el 59% espera aumentar sus ingresos durante los próximos 12 meses y el 78% se muestra optimista respecto de sus perspectivas de crecimiento a tres años. Además, entre las organizaciones que actualmente no exportan, un 59% considera expandirse internacionalmente durante los próximos tres años, porcentaje que se eleva a 74% en América Latina.

“Las empresas no están abandonando el comercio internacional. Están cambiando la forma de abordarlo. En un mundo cada vez más fragmentado, las empresas continúan creyendo que las oportunidades de crecimiento siguen estando más allá de sus fronteras”, destacó Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

Los resultados también muestran que las compañías están incorporando nuevas herramientas para potenciar su competitividad. Más de la mitad de las empresas que ya participan en mercados internacionales o planean hacerlo utiliza inteligencia artificial en actividades vinculadas al comercio exterior, mientras que un 64% considera que esta tecnología les permitirá llegar a más mercados y el 60% que le permitirá entrar a nuevos mercados más rápidamente, aunque el conocimiento especializado, la experiencia local y las relaciones de confianza siguen siendo fundamentales para desenvolverse en un entorno comercial cada vez más complejo.

Para acceder al informe completo, dirigirse a https://www.santander.com/es/sala-de comunicacion/crecimiento-mas-alla-de-las-fronteras

Metodología del estudio

El Santander Global Trade Barometer 2026 se basa en la investigación cuantitativa realizada por H/Advisors con 6.059 responsables empresariales en nueve mercados (siendo 304 de Chile). El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 10 de agosto y el 14 de septiembre de 2026. Los encuestados eran responsables de la toma de decisiones en ventas y compras, con competencias o influencia en materia de comercio dentro de su organización. La investigación incluyó empresas de distintos tamaños y niveles de ingresos, así como en diferentes fases de desarrollo internacional.