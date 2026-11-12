Ricardo Mewes critica manejo del conflicto con camioneros: “Gobernar también es anticiparse a problemas”

El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio Ricardo Mewes sostuvo este jueves que el Gobierno no anticipó debidamente el conflicto que el alza de las bencinas podría desatar en los camioneros, que hoy continúan en paro.

“Quienes están en el Gobierno, en el Ministerio de Transporte, razonablemente tienen que tener un mapa de riesgo. El mapa de riesgo con el mundo del transporte es conocido, porque los transportistas en general las solicitudes que hacen en materia de petróleo, de seguridad en las autopistas, y de lo que hoy estamos viviendo, se han hecho normalmente, en los últimos cinco o seis años, sino más, en octubre”, aseveró en diálogo con radio Infinita.

Mewes explicó que en esta época del año comienza la temporada de exportación de la fruta y que los transportistas pueden ejercer más presión.”Por eso digo que aquí faltó anticipación, me parece a mi que se hubieran podido tomar medidas muchísimo antes. Gobernar también significa anticiparse a esos problemas y me parece a mí que claramente llegar a la situación en la que aquí estamos podría haber sido, de alguna manera, previsto”, puntualizó.

Por otra parte, el empresario se manifestó de acuerdo con el proyecto de ley del Gobierno para congelar por tres meses el precio del combustible. “Estamos viviendo en una etapa en que Chile no está creciendo. Estamos en recesión. Por lo tanto, hay que tomar medidas distintas. Tenemos una tasa de desempleo del 9,8% (…) Y si el Estado tiene que endeudarse un poco más para poder paliar esta situación, bueno tendrá que hacerlo”, afirmó. Aunque, también enfatizó que los camioneros en paro cuentan con “beneficios que, bien utilizados, los pueden hacer salir de donde están”, como el sistema de renta presunta.