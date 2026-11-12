Del bencinazo al congelamiento: el giro del Gobierno y la prueba para su meta fiscal

Mientras el Gobierno cifra el costo en US$547 millones, parlamentarios de la Comisión de Economía advierten a EL DÍNAMO que el financiamiento debe ser claro y alertan sobre medidas “parche”.

“Ante el dilema de la popularidad o responsabilidad, no nos vamos a perder”, dijo el Presidente José Antonio Kast al defender la decisión de traspasar el alza de los combustibles a los consumidores el pasado 23 de marzo. Ocho meses después, su Gobierno decidió revertir un nuevo aumento, congelar los valores hasta febrero del próximo año y entregar beneficios tributarios adicionales al gremio de los camioneros. Se estima que todo esto tendrá un costo de US$547 millones.

El anuncio lo hizo la noche del miércoles el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, tras la negociación con las agrupaciones de camioneros que mantienen intervenidas las carreteras.

El Ejecutivo dejará sin efecto el alza prevista para este jueves, de unos $39 por litro en las gasolinas y $42 en el diésel. Además evitará nuevos aumentos hasta el 3 de febrero de 2027, casi 90 días, y extenderá hasta diciembre de 2027 el beneficio que permite a los transportistas de carga recuperar parte del impuesto específico al diésel.

Aunque los transportistas no suscribieron el acuerdo, el Gobierno ingresó esta mañana el proyecto a la Cámara de Diputados con discusión inmediata y urgencia máxima. Pasará a la Comisión de Hacienda, que preside el republicano Agustín Romero, y el Ejecutivo espera tenerlo tramitado antes del próximo martes.

Según su informe financiero, el proyecto costaría unos US$547 millones. En el desglose, US$405 millones en menores ingresos durante dos años y US$141 millones en mayor gasto del Mepco. El mensaje presidencial también detalla que se han gastado US$1.400 millones en este ítem al 5 de noviembre.

La Dirección de Presupuestos, en tanto, precisó que el efecto se financiará con la venta de activos disponibles del Tesoro Público. El informe advierte que el impacto real podría ser mayor o menor, porque depende de los precios internacionales de los combustibles y de las fluctuaciones del dólar.

¿Desvío de la meta del equilibrio?

La decisión adoptada por el Gobierno difiere del criterio que Hacienda aplicó en marzo. El 23 de ese mes, el ministro Jorge Quiroz modificó por decreto el Mepco para que los precios internos siguieran con mayor rapidez al valor internacional del petróleo. Tres días después la bencina de 93 octanos subió $370 por litro y el diésel $580.

El 4 de noviembre, ante la propuesta del diputado Daniel Valenzuela (IND-RN) de ampliar en US$2.000 millones el endeudamiento para congelar precios, Quiroz respondió que “no contemplamos en absoluto ningún endeudamiento” adicional.

El nuevo esfuerzo para contener el alza de precios podría afectar las metas de equilibrio fiscal. Hacienda fijó en junio una trayectoria de déficit estructural de 2,6% del PIB en 2026, 1,8% en 2027 y 1,5% en 2030, reconociendo que el equilibrio estructural prometido al inicio del mandato no se alcanzará en este gobierno. Sin embargo, tanto en el Presupuesto como en otra iniciativas, Quiroz ha insistido en la austeridad como regla de oro en el manejo de las arcas fiscales.

Consultados por EL DÍNAMO, parlamentarios de la Comisión de Economía plantearon sus lecturas. El diputado Alejandro Riquelme (Partido Republicano) respaldó la medida, pero expresó sus dudas en torno a la meta del Gobierno: “No creo que aliviar el bolsillo de las familias signifique, por sí solo, abandonar la responsabilidad fiscal. Pero esta medida debe tener financiamiento claro, un plazo definido y ser compatible con la meta de equilibrio fiscal”.

A su juicio, “el desafío del ministro Quiroz es financiar ese alivio ajustando gastos menos prioritarios” y acotó: “No podemos darles un respiro hoy a costa de una cuenta mayor mañana”.

Más crítico es el diputado Patricio Briones (PDG), quien asegura que “es realmente preocupante que las medidas que se están tomando sean solamente de parche“.

El diputado Tomás Kast (Evópoli) descartó un giro: “Aquí no hay un cambio de rumbo del ministro Quiroz ni un abandono de la responsabilidad fiscal”. Y dice que el Gobierno da “un paso adicional, con medidas transitorias, un costo cuantificado y una fuente de financiamiento identificada, para entregar un alivio concreto a todas las familias chilenas”.

En esa línea, destaca que el déficit fiscal acumulado a septiembre bajó de 2% a 0,9% del PIB respecto del mismo período del año pasado.