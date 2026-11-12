Los profundos cambios que generan en el cuerpo y la mente las duchas diarias con agua fría

El estudio realizado en la Universidad de Basilea, en Suiza, buscaba medir su impacto en el medio ambiente, pero los resultados fueron mucho más allá.

PEXELS.

El uso del frío con fines terapéuticos tiene larga data, cuenta con mucha evidencia científica y, de hecho, se conoce como crioterapia, que se puede aplicar de diferentes formas, desde la aplicación de hielo local y/o compresas heladas, hasta los baños o duchas con agua fría.

En esa línea, una reciente investigación de la Universidad de Basilea, en Suiza, reveló los prometedores resultados que entregó una investigación respecto de qué le pasa al cuerpo humano luego de someterse a duchas frías diarias durante tres meses.

Indagatorias previas se habían enfocado en la reconocida recomendación de terminar con agua fría una ducha que se inició con agua templada, ya que aquello produce contracción de los vasos sanguíneos, de los músculos y de la piel, lo que ayuda a drenar mejor las toxinas acumuladas a nivel subcutáneo, activar el flujo sanguíneo y relajar la musculatura y la piel, según explica la doctora María Sanz, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Con estos antecedentes previos, en la casa de estudios helvética decidieron abordar el tema desde otra perspectiva, ya que la psicóloga Lena Glaser quería descubrir qué puede animar a las personas a cambiar sus costumbres para cuidar más el medio ambiente, para lo que propuso a los participantes en el estudio cambiar la ducha temperada por una completamente fría.

Qué reveló el estudio sobre las duchas con agua fría

Con el propósito de poner a prueba la propuesta, Glaser realizó tres ensayos controlados en que participaron 719 personas de entre 18 y 65 años, ninguna de las cuales tenía el hábito de ducharse con agua fría.

Los resultados del estudio mostraron que las duchas con agua fría durante 12 semanas efectivamente tuvieron impactos, como una reducción de estimada de las emisiones de 15 kilos de CO₂ por persona, equivalente a lo que genera un automóvil cuando recorre 100 kilómetros, además del ahorro de 1,3 kWh en comparación con las personas que utilizan la misma cantidad de agua caliente para ducharse.

Sin embargo, las conclusiones más significativas del trabajo se relacionan con la salud de los participantes, de acuerdo con lo revelado por la Universidad de Basilea.

Así, según detectó Glaser, quienes incorporaron las duchas frías diarias durante esos tres meses acumularon un 31 % menos de días de baja por enfermedad que el grupo de comparación.

Además, redujeron en un 26% los días en los que declararon sentirse enfermos, pero sin necesidad de faltar al trabajo.

En el aspecto psicológico también se reportó una leve mejora estadística en el bienestar de los participantes.

Pese a los prometedores resultados del trabajo, tanto los datos como la metodología aún no han pasado por una revisión de sus pares para darle validez.

En qué casos se recomiendan estas duchas y en cuáles no

Respecto de aquellos casos en los que se aconseja el uso de las dichas frías, la doctora María Sanz menciona “las lesiones musculoesqueléticas, como tratamiento de procesos inflamatorios agudos, tipo esguinces de tobillo o roturas musculares, o ante contusiones y traumatismos“.

“Debido a su efecto antiinflamatorio, también se recomienda la aplicación de frío para aliviar el picor de la piel en caso de alergia o picaduras de insectos“, añadió.

Dijo también que, a raíz de la liberación de neurotransmisores y a la activación nerviosa generada por el frío, además pueden generar una “disminución del estrés, relajación y mejora de la atención“.

En cuanto a aquellos casos en que no se recomiendan las duchas frías, mencionó las enfermedades cardiovasculares, ya que las bajas temperaturas producen “el estrechamiento de los vasos sanguíneos y el aumento de la frecuencia cardiaca, disminuyendo la cantidad de sangre que llega al corazón y puede dar lugar a síncopes, angina de pecho o infartos“.

También alertó que esas duchas son muy prolongadas o la temperatura es extremadamente baja, “pueden aparecer quemaduras, hormigueos, lesiones por congelación, problemas de vascularización y lesiones de la piel, como los sabañones“.