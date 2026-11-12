La petición de Kast a los camioneros en paro: “No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación”

El jefe de Estado reiteró que si bien los transportistas tienen derecho a manifestarse, no pueden bloquear las rutas.

Desde el Parque Metropolitano de Santiago, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a los camioneros que adhieren a la paralización por el alza de los combustibles.

En medio de una actividad para anunciar la creación de nuevos empleos en el sector turístico, el mandatario reiteró el llamado a despejar las rutas bloqueadas por los transportistas. “¿Derecho a manifestarse? Sí. ¿Derecho a bloquear carreteras? No. ¿Y estamos en mesas de diálogo? Sí. El día de ayer tuvimos avances. Hoy día seguimos avanzando, pero tenemos que actuar todos unidos para que Chile despegue”, aseveró.

En alusión a la creación de empleos, Kast proyectó que “esto se viene con todo, se viene bien para el turismo en Chile, y esperamos, con la ayuda de todos los chilenos, transportistas, comerciantes, mineros, agricultores, pescadores, que lo saquemos junto adelante, pero no nos perdamos. Esto es entre todos, no unos contra otros”.

“No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación. No volvamos a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para poder pasar. Eso es inaceptable, y nadie puede estar sometido a eso”, instó.

Al término de su alocución, el jefe de Estado reiteró su llamado para que “empecemos a trabajar firme y constante por nuestra patria”. “Esto es entre todos, no contra algunos”, remarcó.