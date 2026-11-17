La irrupción de una peligrosa droga conocida como “la cera” mantiene en alerta a las autoridades de San Joaquín, donde su bajo costo y sus efectos altamente adictivos han generado preocupación.

Esta sustancia, también denominada “pasta base 2.0”, combina una sustancia base con químicos industriales de alta toxicidad, entre ellos kerosene, bencina y ácido sulfúrico.

El compuesto busca reducir los costos de producción y provocar efectos intensos en muy poco tiempo. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser devastadoras para el organismo. Uno de los principales riesgos está en su impacto sobre el sistema nervioso central, ya que la exposición a sustancias de esta naturaleza puede generar alteraciones neurológicas, conductuales y psiquiátricas incluso desde las primeras experiencias de consumo.

La Dra. Sandra Venegas González, psiquiatra de la infancia y adolescencia y directora del Programa de Especialización en Psiquiatría Pediátrica y del Adolescente de la Universidad de La Frontera (UFRO), advierte que “la rapidez con que estas sustancias llegan al cerebro puede desencadenar una intensa alteración de sus mecanismos de regulación”.

Entre las manifestaciones agudas se encuentran crisis de pánico, ansiedad intensa, taquicardia, hipertensión y episodios de psicosis tóxica, que pueden expresarse mediante alucinaciones, ideas persecutorias y una interpretación distorsionada de la realidad. En adolescentes y jóvenes, la exposición a sustancias de alta potencia también puede precipitar la aparición de trastornos psiquiátricos en personas con vulnerabilidades previas.

Cambios de conducta y dependencia

Uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de que el consumo provoque cambios extremos en la conducta, como agitación, impulsividad y reacciones agresivas. Desde el punto de vista neurobiológico, esto se relaciona con alteraciones en los circuitos cerebrales encargados de regular las emociones, controlar los impulsos y evaluar las consecuencias de las acciones.

La especialista explica que, “bajo los efectos de estas sustancias, la persona puede experimentar una percepción alterada del entorno, interpretando estímulos cotidianos como amenazas. Esto puede desencadenar respuestas defensivas desorganizadas, episodios de agitación psicomotora e incluso conductas que representen un peligro para sí misma y para quienes la rodean”.

A esto se suma su elevado potencial adictivo. “La rapidez con que la sustancia alcanza el sistema nervioso central y la brevedad de sus efectos pueden favorecer ciclos de consumo compulsivo. Tras una sensación de euforia pasajera, pueden aparecer angustia, irritabilidad, disforia e insomnio, impulsando a la persona a repetir el consumo en intervalos cada vez más cortos”, explica Venegas.

Aunque la recuperación es posible, el pronóstico puede ser complejo cuando existe un consumo reiterado y daño neurológico. Por ello, el tratamiento requiere una intervención temprana e integral, que combine atención médica y psiquiátrica especializada, rehabilitación y acompañamiento familiar, especialmente cuando se trata de adolescentes.

Los riesgos de esta droga no se limitan al cerebro y la salud mental. La exposición a sustancias químicas de alta toxicidad también plantea interrogantes sobre sus posibles consecuencias en el sistema digestivo y órganos como el hígado, encargado de procesar y metabolizar numerosas sustancias que ingresan al organismo.