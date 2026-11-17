Sobre la acusación constitucional contra Rabat, Raúl Soto dejó en claro que cuenta con “argumentos jurídicos robustos” y están a la espera de escuchar los antecedentes del titular de Justicia.

AGENCIA UNO

El diputado Raúl Soto, presidente del PDD, anunció la petición de entrega de todos los decretos de rebaja de condenas firmadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en su rol como integrante de la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra.

El parlamentario indicó en radio Cooperativa que “lo primero que vamos a solicitar es que se transparenten obviamente y se entreguen todos y cada uno de los decretos, porque el ministro Fernando Rabat hizo una entrega parcial en el Senado, hizo una segunda entrega parcial en la Cámara de Diputados, pero todavía no transparenta todos y cada uno de los decretos”.

En esta línea, el diputado Soto dejó en claro que, al momento de tener acceso a estos documentos, se considerará el resguardo de la identidad de las víctimas.

“Lo mínimo que debió haber hecho el ministro desde el día uno es transparentar toda la información, tomando todos los resguardos que sean necesarios respecto de información sensible en relación a las víctimas, tratándose de menores de edad, por cierto”, argumentó el legislador.

Ante esta situación, el timonel del PPD planteó que la comisión revisora puede llevar a cabo sesiones reservadas para evitar la filtración de datos que revictimice a los niños afectados.

Sobre la acusación constitucional contra Rabat, Raúl Soto dejó en claro que cuenta con “argumentos jurídicos robustos” y están a la espera de escuchar los antecedentes del titular de Justicia.

“Lo que corresponde es que el ministro tenga la posibilidad de defenderse, tanto en la comisión revisora como en la Sala de la Cámara de Diputados, a través de sus respectivos argumentos para desvirtuar los argumentos de la acusación constitucional”, planteó el diputado PPD.