El director de Junaeb defendió esta postura, aseverando que “permitiría vincularlo de manera más directa con el contexto escolar”.

AGENCIA UNO

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) esta analizando una serie de alternativas para dar continuidad al programa Yo Elijo Mi PC, tras lo indicado por el ministro Jorge Quiroz, donde destaca el préstamo de computadores a los estudiantes.

Ante las controversia generada por la decisión de descontinuar la iniciativa, que entregaba computadores a estudiantes de séptimo básico, el titular de Hacienda aseveró que la partida sería repuesta en la discusión de la Ley de Presupuesto 2027 en el Senado.

Fernando Peña, director de Junaeb, explicó a T13 que “desde que el ministro de Hacienda comunicó la semana pasada que esto se va a reponer en la discusión del presupuesto del Senado, lo que ha ocurrido es que los equipos sectoriales, el Mineduc, Dipres y Hacienda, han ido intercambiando propuestas”.

Peña precisó que están revisando “cómo nos podemos hacer cargo de los hallazgos de esta evaluación de impacto, que tenía que ver con el bajo impacto de Beca TIC en los aprendizajes o los procesos lectivos de los estudiantes las escuelas”.

“La pregunta es cómo podíamos conjugar esta deficiencia con la importancia que tiene la política y el arraigo que tiene en el sistema escolar”, agregó.

El director de Junaeb detalló que “hemos ido trabajando en algunas propuestas, quizás la más conservadora es cómo podemos ir focalizando desde el 40% más vulnerable al 20% y de esta manera incorporar a establecimientos particulares subvencionados”.

“Otra propuesta es un sistema de préstamos, similar a las universidades, donde además de pedir libros o material docente, puedes pedir computadores para hacer tus trabajos o tareas. Estamos pensando en un modelo parecido, lo que implicaría entregar los equipos a las escuelas, a las bibliotecas”, argumentó Peña.

En esta línea, defendió el préstamo de computadores, ya que “permitiría vincularlo de manera más directa con el contexto escolar versus lo que se hace hasta ahora que es entregarle el equipo al alumno y no hacer un seguimiento. Sabemos que tiene un uso, pero ese uso no está íntimamente relacionado al proceso de aprendizaje o lo que ocurre en la sala de clases”.