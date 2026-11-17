Las disculpas ofrecidas por el vocero Arenas no tuvieron el efecto deseado en el Partido de la Gente.

AGENCIA UNO

El conflicto entre el vocero Gonzalo Arenas y el Partido de la Gente (PDG) sumó un nuevo capítulo, luego que las disculpas ofrecidas por el funcionario de La Moneda fueran tildadas de “tibias e insuficientes” por la tienda de Franco Parisi.

Esto, tras las declaraciones de Arenas en contra del PDG, al que calificó de “un cúmulo de deseos” y que agrupa a un grupo de personas que “no tiene una visión de país, tiene una visión de consumo”.

Ante la polémica generada por estos dichos, marcada por la vista de la acusación constitucional en contra de Fernando Rabat, donde el Partido de la Gente tendrá un rol preponderante para su futuro, el vocero de Gobierno ofreció sus disculpas.

Gonzalo Arenas aseveró que conoce “a muchos de los parlamentarios del PDG, también conozco a Franco Parisi, tengo la mejor opinión de ellos y considero que el PDG es un partido que cumple una función relevante en nuestro sistema político”.

En esta línea, el vocero le dio las gracias al PDG por “la ayuda que ha prestado a políticas públicas que van en beneficio de todos los chilenos”, agregando que “si mi comentario pudo haber ofendido a alguien, estaba lejos de mi intención, así que pido disculpas a cualquiera que se pudo haber sentido ofendido en el PDG por estas materias”.

“Nosotros esperamos seguir trabajando con ellos en todo lo que coincidamos en el Congreso”, cerró Gonzalo Arenas.

Pero sus disculpas no fueron suficientes para el Partido de la Gente, como lo dejó ver el jefe de la bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela.

“El vocero no se tiene que disculpar por cómo nos sentimos, se tiene que hacer cargo de lo que dijo y aquí la pregunta concreta es ¿sigue pensando lo mismo o se retracta de sus palabras?”, sostuvo Valenzuela.

El diputado Valenzuela recalcó que “no es una forma correcta de pedir disculpas, lo que corresponde es retractarse. Es una ofensa contra el 20% de la población chilena, nosotros vinimos a representar a alguien acá”.