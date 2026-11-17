El Servicio Médico Legal realizó un análisis genético con muestras de los padres del joven de 19 años, desaparecido desde el 20 de octubre.

La Fiscalía Occidente confirmó que el cadáver encontrado el sábado 14 de noviembre en el río Mapocho no corresponde a Benjamín Galdámez, joven de 19 años que permanece desaparecido desde el pasado 20 de octubre en la comuna de Maipú.

Tras descartar la identidad mediante peritajes genéticos, las autoridades anunciaron que continuarán las labores para dar con el paradero del joven y, paralelamente, buscarán establecer quién es la persona cuyo cuerpo fue rescatado desde el cauce.

Búsqueda de Benjamín Galdámez

La familia de Benjamín había acudido al Servicio Médico Legal (SML) luego del hallazgo para participar en las diligencias de identificación. Sin embargo, los resultados de los análisis permitieron descartar que se tratara del joven, quien habría sido asesinado presuntamente por un excompañero de colegio que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

A través de un comunicado, el Ministerio Público explicó que la conclusión se obtuvo mediante dos procedimientos: la autopsia practicada durante el fin de semana y un análisis de ADN que comparó muestras del cadáver con material genético entregado por los padres de Benjamín.

Al respecto, precisó que “este último examen fue efectuado por la Unidad de Genética Forense del SML y arrojó un resultado negativo para el cotejo genético de ambas muestras”.

Junto con confirmar que el cuerpo no pertenece al joven desaparecido, la Fiscalía señaló que “con este antecedente, las labores de búsqueda del joven desaparecido continuarán, al tiempo que se trabajará para identificar el cadáver encontrado”.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones del Parque Municipal de Maipú, en un sector cercano a la Ruta 78 con Alfredo Silva Carvallo, donde equipos policiales realizaron las primeras diligencias.