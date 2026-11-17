El informe definitivo de la Comisión Nacional de Energía proyecta una disminución promedio de 4,4% a nivel nacional.

Las cuentas de la luz tendrán una disminución promedio nacional de 4,4% a partir de enero de 2027, aunque la rebaja no llegará a todas las zonas del país porque son tres las regiones donde las tarifas subirán.

De acuerdo con el informe técnico definitivo del Precio Nudo Promedio (PNP), elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), 13 de las 16 regiones registrarán una reducción en sus tarifas, mientras que Los Ríos, Los Lagos y Magallanes experimentarán alzas.

Cuánto bajarán las cuentas de la luz en 2027 y cuáles son las tres regiones donde subirán

Según las proyecciones, Los Ríos tendrá el mayor incremento, con un 6%, seguida de Los Lagos, donde las cuentas subirían un 4,7%. En tanto, Magallanes registraría un aumento promedio de 2,4%. En las dos primeras regiones, la variación se relaciona con los retrasos en las obras de ampliación de la línea de transmisión Cautín-Ciruelos, mientras que en Magallanes responde a un mecanismo tarifario distinto, debido a que la zona no está conectada al Sistema Eléctrico Nacional.

Por el contrario, entre las regiones que tendrán rebajas se encuentra Biobío, donde la disminución promedio alcanzará un 4% desde enero de 2027.

El informe definitivo ratificó esta variación, que también se verá reflejada en las cuentas de los clientes regulados. No obstante, el porcentaje corresponde a un promedio regional, por lo que el descuento efectivo dependerá de las características de consumo y las tarifas de cada hogar.

En cuanto a las razones detrás de la reducción, el ajuste responde principalmente al reemplazo de contratos de suministro eléctrico suscritos entre 2008 y 2010 por nuevos acuerdos adjudicados en las licitaciones de 2022, 2023 y 2025, que contemplan menores costos de generación.

A esto se suma el efecto del tipo de cambio considerado en el cálculo de los precios de la electricidad, factores que incidieron en la actualización de las tarifas para el próximo año.