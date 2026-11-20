Una primavera húmeda seguida de un verano con olas de calor favorece la reproducción de mosquitos y roedores, y facilita la contaminación del agua y la multiplicación de bacterias en alimentos mal refrigerados.

El dengue, el hantavirus y las infecciones gastrointestinales por bacterias como Salmonella y Vibrio son los principales riesgos sanitarios que El Niño podría potenciar en Chile durante la primavera y el verano.

Así lo expone un análisis de investigadores del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) y la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes examinaron cómo la humedad acumulada en primavera y las altas temperaturas del verano alteran el ciclo de vida de los vectores, la calidad del agua de consumo y la conservación de los alimentos.

La Dirección Meteorológica de Chile informó en julio que El Niño estaba presente, y los modelos internacionales proyectan su intensificación hacia el verano 2026-2027. Los pronósticos difundidos en las últimas semanas anticipan máximas sobre 34 °C, e incluso cercanas a 40 °C, en el centro y el norte del país.

“Las lluvias intensas y las olas de calor que trae El Niño, en particular el previsto para este año, abren riesgos sanitarios que es necesario considerar y prevenir”, explica el Dr. Hernán Peñaloza, investigador novel del IMII y uno de los especialistas que realizó el análisis.

Cada agente responde a un mecanismo distinto. Las lluvias dejan agua estancada donde se desarrollan las larvas de mosquitos, y los aluviones pueden mezclar aguas servidas con el agua potable, lo que dispersa Salmonella, Vibrio, Escherichia coli patógena y virus como el de la hepatitis A, el norovirus y el rotavirus.

El calor, en tanto, acelera la multiplicación de bacterias en alimentos mal refrigerados o manipulados de forma inadecuada. La mayor humedad también hace crecer la vegetación que sirve de alimento y refugio a los roedores que transmiten el hantavirus, sugieren los académicos de la PUC.

El mosquito en el norte

Durante las últimas semanas semana, la Seremi de Salud de Tarapacá confirmó la presencia de huevos, larvas y ejemplares adultos de Aedes aegypti en un edificio público de Iquique, e inició la fumigación de cerca de 270 inmuebles. El hallazgo confirma que existen focos reproductivos del mosquito en la ciudad. Esta especie es vector del dengue, la fiebre amarilla, el zika y la chikungunya.

Para que una de estas enfermedades se transmita localmente, un mosquito debe picar a una persona infectada, portar el virus y luego traspasarlo al picar a otra. Por eso, la sola presencia del insecto no equivale a casos autóctonos, y no todos los ejemplares son portadores. “El hallazgo en Iquique es una señal de alerta sanitaria que llama a actuar, sobre todo con medidas preventivas que controlen la presencia del mosquito”, advierte el Dr. Pablo González, investigador principal del IMII.

La expansión de Aedes aegypti hacia otras zonas dependerá de tres factores, que son las condiciones ambientales, la disponibilidad de sitios aptos para su crecimiento y la capacidad de vigilancia y control. Las temperaturas cálidas y el agua acumulada favorecen su desarrollo desde la etapa larvaria y pueden acelerar su reproducción. El calor extremo, en cambio, también puede limitar la supervivencia del insecto.

Roedores, agua y mariscos

En el caso del hantavirus, las lluvias aumentan la vegetación, el alimento y los refugios disponibles para los roedores, lo que puede hacer crecer sus poblaciones y ampliar su distribución. En Chile, el principal reservorio del virus Andes es el ratón de cola larga, Oligoryzomys longicaudatus, presente desde Atacama hasta Magallanes. No todos los ejemplares de esta especie portan el virus.

El contagio ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas con heces u orina de roedores. Por eso, el riesgo se concentra en sectores rurales y silvestres, durante faenas agrícolas, excursiones o vacaciones, y al ingresar a recintos cerrados con escaso aseo y con poca ventilación. “Es importante ventilar y asear los lugares que no se limpian ni se frecuentan habitualmente, para reducir la posibilidad de exposición a material eventualmente contaminado”, agrega el Dr. Pablo González.

A las autoridades les corresponde vigilar los cambios en las poblaciones de roedores y los casos sospechosos. En la población, la combinación de fiebre, dolores musculares y antecedentes de exposición es motivo para consultar oportunamente, en especial si aparece dificultad respiratoria.

Las crecidas y aluviones también pueden contaminar fuentes de agua con Escherichia coli patógena, Salmonella y el virus de la hepatitis A, además de exponer a las personas a Leptospira a través de aguas con orina de animales infectados. En el mar, el aumento de la temperatura favorece la proliferación de Vibrio parahaemolyticus, bacteria asociada al consumo de mariscos crudos o insuficientemente cocidos.

En la cocina, el riesgo aumenta cuando un alimento con alta carga microbiana entra en contacto con otro listo para consumir, por lo que evitar esa contaminación cruzada es parte de la prevención. “Hay que consumir agua potable, o agua hervida o de bidón si es posible, mantener la cadena de frío de los alimentos y hervir los mariscos durante al menos cinco minutos”, señala el Dr. Hernán Peñaloza.