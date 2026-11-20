La destacada escultora, integrante más joven y única latinoamericana del consejo directivo de la Royal Society of Sculptors, inaugura su primera obra pública permanente en la capital británica: un flamenco de bronce que baila ballet, creado junto a vecinos de Kensington y a escolares del Thomas London Day Schools, el colegio del príncipe George. Aquí repasa su paso por la Central Saint Martins y la Royal College of Art (probablemente las dos escuelas de arte más prestigiosas del mundo) y su lucha contra los estereotipos.

En una fachada de Kensington, el mismo barrio donde alguna vez vivieron Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn, un flamenco de bronce quedó detenido en el tiempo en un paso de ballet. Lo imaginaron, en buena medida, unos noventa escolares; lo eligieron los vecinos, y le dio forma María Teresa Chadwick Irarrázaval (1990), la escultora chilena que el circuito británico conoce como Tere Chad.

Thomas’s Kindness Champion, encargado por Thomas’s London Day Schools —la red de colegios donde estudió el príncipe George—, es su primera obra pública permanente en Londres, ciudad a la que llegó hace una década para estudiar el magíster en Arte y Ciencia de Central Saint Martins. Después vinieron el magíster en Escultura del Royal College of Art, la Global Talent Visa como promesa de talento y, en 2025, un asiento en el consejo directivo de la Royal Society of Sculptors, donde es la integrante más joven y la única latinoamericana.

Nada de eso estaba escrito. Desde niña le gustaba el arte, pero también la ciencia, y en una familia donde todos son ingenieros terminó estudiando Publicidad en la Universidad del Desarrollo. En paralelo tomaba clases de orfebrería en el Taller Villaseca, en Providencia, donde aprendió desde la mirada de un escultor. Por ese camino llegó la invitación del Museo Aukara para desarrollar un proyecto sobre Isla de Pascua, y con ello, una decisión. “Por muy multifacética que una sea, hay que dedicarse a algo. Pensé: si no me arriesgo ahora que soy joven, me voy a quedar toda la vida con la duda. Siempre podía intentarlo uno o dos años y, si fallaba, volver al marketing”, recuerda desde Londres.

El proyecto la obligó a investigar a fondo. “Estuve en contacto con gente de la isla para asegurarme de usar los símbolos de manera respetuosa y trabajé con los archivos de simbología de la Biblioteca Nacional. Era mi interpretación de una cultura que admiro mucho, casi una alegoría del patrimonio arqueológico de Rapa Nui, con mucho de antropología y arte”. La serie se exhibió en el Museo de Artes Decorativas, en Santiago, y en la Embajada de Chile en Londres. “Fue un proyecto precioso, y además fue el portafolio con el que postulé al magíster en Arte y Ciencia de Central Saint Martins, el único programa así que he visto en el mundo”.

“Tú construyes a tu persona”

Aunque en Chile su apellido paterno remite a políticos de renombre, el nombre con que firma tiene un origen más doméstico: Tere Chad es como la bautizaron en el colegio, y así la siguieron llamando en la universidad. Adoptarlo fue también una forma de construir una identidad propia, algo que en el mundo del arte a veces facilita las cosas. Con ese alias se instaló en Londres, primero en Central Saint Martins y luego en el Royal College of Art, las dos escuelas de arte más prestigiosas del mundo.

La decisión de quedarse fue práctica, pero vino con un compromiso. “Acá podía trabajar internacionalmente y vivir como artista; en Chile eso me iba a costar. Pero me vine con la intención de mantener la conexión con América Latina, con una mirada amplia, no solo chilena. Creo que uno es una pequeña embajadora, y eso es una responsabilidad. Muchas veces terminamos exportando talento porque no hay suficiente campo para las industrias creativas, y ese talento se desarrolla afuera y no necesariamente vuelve a la región, asi que me puse como misión generar lazos que fluyeran en ambas direcciones”.

Central Saint Martins —cuna de Alexander McQueen, John Galliano y Stella McCartney, y también la escuela donde estudia escultura la protagonista de Common People, de Pulp— fue para ella una experiencia fascinante. Tanto, que a veces los guardias tenían que echarla porque no se quería ir.

“Tienen un enfoque muy experimental y, como tiene la escuela de moda, le da mucha importancia a cómo te presentas. Tú construyes tu persona, la tienes que vivir y sentir; entrar a la universidad es como una pasarela todos los días, todo el mundo te mira de pies a cabeza. Para los ingleses el discurso personal es muy importante; lo ves en los debates del Parlamento, en los ensayos del colegio”.

De ahí sacó una conclusión que marcaría su manera de trabajar. “Me di cuenta de que, de aquí a que llegara el curador mágico a descubrirme, no iba a pasar nada. Así que empecé a autogestionar mis exposiciones para armar un portafolio y hacerme notar. El rol que cumplía la galería en los ochenta o los noventa se acabó; nuestra generación enfrenta otro modelo y, con las nuevas tecnologías, uno puede hacerlo”.

También fue ahí donde nació su interés por el arte participativo, que se volvió más urgente después de la pandemia. Tere Chad sintió entonces que se instalaba una suerte de alienación: que la gente, y en especial la generación Z, perdía el contacto humano o dejaba de darle importancia. Desde entonces, para ella lo central no ha sido la escultura en sí, sino la experiencia que una obra puede ofrecerle a una comunidad. Muchos de sus proyectos invitan a otros a formar parte de la pieza, una manera distinta de entender la creación de patrimonio. A su juicio, así como los espacios de la religión se han ido extinguiendo, las acciones performáticas y la creación colectiva abren espacios rituales que, como seres humanos, seguimos necesitando.

Hace poco, en una entrevista para un sitio inglés, un curador siciliano la describió no como artista sino como “una investigadora que utiliza el arte”. Ella suscribe la definición, y tiene tres razones. La primera es que no estudió arte en el pregrado: en Publicidad fue ayudante de Walter Brower, un profesor que la inspiró y con quien trabajó en metodología, estudios de mercado y perfiles sociológicos. “Siempre he sido una especie de wannabe antropóloga o socióloga: mucho de lo que leo tiene que ver con antropología, sociología y filosofía, con tratar de entender al ser humano”. La segunda es su tesis del magíster en Arte y Ciencia, sobre cómo la tecnología táctil, que supuestamente nos conecta, termina disociándonos de la realidad. Y la tercera se remonta a dos conversaciones antes de dejar Chile. “Me recibieron dos personas muy cariñosas, que seguramente ni se acuerdan: el pintor Benjamín Lira y el arquitecto y actual subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda. Le pregunté a Emilio qué le recomendaba a alguien como yo, y me dijo: Trabaja en grupo. Siempre vas a lograr más en colectivo que como individuo. A Benjamín le pregunté cómo lo había hecho él, y me sorprendió su respuesta: Hay tantas posibilidades tecnológicas nuevas que lo que me funcionó a mí no te va a funcionar a ti. Tienes que abrirte a nuevas formas de trabajar como artista”.

Una chilena en la Royal Society of Sculptors

Su llegada a esta institución centenaria empezó a gestarse en la pandemia, durante su último semestre en el Royal College of Art. En Inglaterra cada curso tiene un representante que negocia con las autoridades universitarias y canaliza los reclamos; en el suyo, ese rol lo ocupaba ella.

“Acá el degree show (la exposición de graduación), es una muestra de primer nivel: haces contactos y vendes obra. En la mía, que fue online, le vendí una pieza a Peter Schreyer, el diseñador que estuvo detrás del Audi TT y que luego llegó a ser el jefe de diseño de Kia Motors. Y el director creativo de Max Mara, Ian Griffiths, eligió otra obra mía como su favorita. Estudiar en una escuela así es una inversión enorme”.

Dado el contexto restrictivo que significó la pandemia, luego le tocó ayudar a buscar soluciones: una exposición digital y un degree show presencial más pequeño, que se hizo en 2021 en la sede de la Royal Society of Sculptors. “Mis profesores ya no trabajaban con nosotros, así que quien terminó curándolo y organizándolo todo fui yo. Eso me dio a conocer en la Sociedad”.

En su primera postulación fue aceptada altero como miembro, algo que la sorprendió: la sociedad no suele admitir a gente tan joven. Le encanta esa tradición inglesa de las societies, dice, porque generan comunidad y funcionan como red de apoyo laboral e institucional: una familia extendida con la que organiza visitas, convocatorias y premios, y donde, si alguien tiene un problema con una galería, nunca falta quien dé un consejo. Para una artista joven eso vale mucho. En su caso, además, es una plataforma para dar a conocer América Latina.

“Estoy armando una exposición, casi confirmada, sobre la relación entre Inglaterra e Iberoamérica, aunque todavía no puedo contar mucho. Por otro lado, trato de traer algo que echo mucho de menos de Latinoamérica y que creo que es uno de nuestros valores: la flexibilidad para juntarnos. Más o menos cada tres meses organizo encuentros presenciales con artistas para visitar exposiciones. Además, soy la responsable del grupo de Londres en los Zoom mensuales y trato de abrir una ventanita a América Latina: invité a Júlio Landmann, del consejo de la Bienal de São Paulo, la Pinacoteca y el MASP, a hablar sobre cómo se construye una bienal, porque acá la Bienal de São Paulo casi no está en el mapa. También invité a la artista mexicana Miriam Medrez a hablar de su obra”.

Esa vocación de puente viene de antes. En Saint Martins cofundó la Latinos Creative Society, y más tarde creó Neo Norte. “Recién llegada a Londres, la primera referencia que tenía la gente cuando decías que eras de América Latina era sol, samba y narcos. Eso me generó tristeza, porque América Latina es mucho más que eso. Entonces me pregunté qué pasaba si tratábamos de cambiar esa percepción desde nosotros mismos. Con un grupo de latinos de la universidad cofundé la Latinos Creative Society, y eso me permitió ganar un pequeño fondo para hacer la exposición La deconstrucción del mito latinoamericano. Esa muestra fue el portafolio con el que presenté Neo Norte en la Fundación Cultural de Providencia, donde quien más defendió la propuesta fue Mary Rose Mac-Gill. Ya van cinco ediciones y estoy desarrollando las próximas”.

El guardián de la gentileza

El hito más reciente de su carrera tomó dos años. En octubre de 2024, mientras trabajaba en Sicilia, recibió un correo de Thomas’s London Day School que le pedía una propuesta para una comisión. Pese a tratarse de un colegio privado y conservador, a la directora le interesó justamente el componente social que atraviesa buena parte de su obra: querían que trabajara con los alumnos porque podía darles una visión del mundo que les sirviera en las entrevistas de admisión para su siguiente colegio. “Siento que en Chile habría pasado lo contrario. Ella vio como un activo que hubiera trabajado en lugares y contextos sociales distintos. No lo digo como crítica, pero a veces en Chile nos falta atrevimiento para lo nuevo, y sobre todo para lo diferente”, dice.

Su propuesta fue una dinámica con los niños para crear un guardián de la gentileza que pudiera integrarse a la fachada del edificio. La elección del valor no fue casual: Be Kind es el lema central del colegio. Algo que parece obvio, dice, pero que como sociedad no siempre valoramos, y que para niños que crecen con muchos recursos es importante entender desde temprano cuánto mejora el tejido social si todos somos gentiles. El guardián, además, sería un animal. “En ese mismo edificio donde está el colegio vivió Richard Ansdell, el pintor victoriano de los animales. Primero les propuse a los niños un desafío: ir con sus papás al Natural History Museum a dibujar un animal que para ellos representara la gentileza”.

Luego vino el trabajo en sala. “Hicimos dos dinámicas con unos noventa alumnos. Yo no quería destacar una obra individual sino el colectivo, así que cada uno tenía un círculo dividido en tres partes, donde dibujaba un animal, un instrumento o elemento y una acción de gentileza. Luego cortábamos los dibujos, cambiaban de mesa, elegían dibujos de sus compañeros, los volvían a unir y los pintaban. En la siguiente sesión, con esos dibujos, tenían que contar una historia y defender cómo era tu guardián. A partir de eso conceptualicé siete ideas; los arquitectos las redujeron a tres, que trabajé en pequeñas maquetas de papel maché y cerámica, y se lo presenté a los vecinos”.

Tras deliberar, la comunidad eligió un flamenco bailando ballet. “Lo más lindo fue que los niños asociaban el arte, la danza y la música con una manera de compartir gentileza. Y es cierto: si tienes un mal día y ves algo bonito o escuchas una música bonita, te alegra. Además, en el barrio vivió Rudolf Nureyev, que bailaba con Margot Fonteyn, quien también vivía ahí, y la fundadora del colegio bailó ballet antes de fundarlo. Todo tenía sentido”. El resto fue oficio: el reporte de la consulta pública, la aprobación del municipio, la pieza modelada primero en yeso y luego los moldes en una fundición. “Ahora quedó en bronce”.