La compañía determinó paralizar el proyecto hasta nuevo aviso, sin establecer una eventual fecha para retomar las grabaciones.

La productora chilena Fábula confirmó la suspensión indefinida de Poeta Chileno, la película que se encontraba bajo la dirección de Sebastián Lelio al momento de su fallecimiento.

La decisión fue comunicada luego de la muerte del cineasta, ocurrida el pasado 6 de noviembre, y deja en incertidumbre el futuro de una de las producciones que tenía en desarrollo.

Fábula suspende indefinidamente el rodaje de Poeta Chileno tras la muerte de Sebastián Lelio

De esta forma, la compañía determinó paralizar el proyecto hasta nuevo aviso, sin establecer una eventual fecha para retomar las grabaciones.

En ese sentido, uno de los antecedentes que marca la situación es que el rodaje estaba bastante avanzado, pues al momento del deceso del realizador solamente quedaban nueve días de filmación para completar esta etapa.

Asimismo, Fábula salió al paso de las versiones que circulaban sobre una posible continuidad de la cinta bajo la dirección de Pablo Larraín, cofundador de la productora. Sin embargo, la compañía descartó que el cineasta vaya a tomar el lugar de Lelio para terminar el largometraje, por lo que, hasta ahora, no existe una alternativa confirmada para continuar con su realización.

La producción corresponde a una adaptación cinematográfica de la novela homónima del escritor chileno Alejandro Zambra. La historia se centra en Gonzalo, un hombre que busca convertirse en poeta, y Vicente, un joven que comienza a interesarse por la poesía, desarrollando una relación entre padrastro e hijastro.

Para interpretar a los personajes principales, Lelio había escogido a los actores Felipe Zepeda y Clemente Rodríguez, quienes formarían parte de esta apuesta audiovisual que trasladaría a la pantalla grande la obra literaria.

La paralización de Poeta Chileno representa otro antecedente del impacto que provocó la muerte del director en la industria cinematográfica nacional.

Lelio, quien falleció a los 52 años, alcanzó reconocimiento internacional tras ganar el Óscar a Mejor Película de Habla No Inglesa con Una mujer fantástica (2017), protagonizada por Daniela Vega.

Además, estuvo detrás de producciones como Gloria (2013), Disobedience (2017) y El prodigio (2022). De esta manera, la suspensión de su último proyecto cinematográfico deja pendiente una producción que estaba próxima a completar su rodaje y cuyo futuro permanece sin definiciones.