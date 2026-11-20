Consultado sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso, el legislador indicó que “desde mi punto de vista, eso tiene sede administrativa, no penal”.

AGENCIA UNO

El senador Fidel Espinoza se refirió a la polémica generada por el Caso Firmas en la Cámara Alta, y si bien reconoció estar molesto por la situación, descartó apuntar en contra de la directiva del Partido Socialista (PS).

El parlamentario recordó en radio Cooperativa que su militancia se encuentra suspendida por una denuncia de violencia intrafamiliar en su contra, por lo que pudo haber utilizado la situación que lo afecta, junto a Ximena Órdenes (IND-PPD), para arrinconar a la directiva encabezada por Paulina Vodanovic.

“Podría aprovechar esta desprolijidad, este error garrafal que cometieron, para haber hundido a la presidenta de mi partido, y al jefe de la bancada (Juan Luis Castro), pero no lo hago porque amo a mi institución, de la cual he sido parte toda la vida, pero sobre todas las cosas, porque considero que, siendo justo, este hecho se ha sobredimensionado de una manera absolutamente absurda”, argumentó Fidel Espinoza.

El senador Espinoza aseguró que “si fuera por pasar factura, yo pude tener mi minuto de hacerlo por lo que hizo el PS con un militante que le ha dado satisfacciones y triunfos electorales en la Región de Los Lagos, donde soy parlamentario. Y no lo hago, porque creo que la política no tiene que hacerse desde ese punto de vista”.

Consultado sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso, el legislador indicó que “desde mi punto de vista, eso tiene sede administrativa, no penal. Y por eso, que la Fiscalía haya abierto una investigación para tratar de (acreditar que) falsificaron nuestras firmas, cuando todos saben que en el Parlamento las firmas son electrónicas, nos parece que simplemente no corresponde”.