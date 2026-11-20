El análisis de su morfología, peso y densidad permitió establecer que el material no era compatible con restos humanos.

Un nuevo antecedente se sumó a la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, luego de que un informe del Servicio Médico Legal (SML) concluyera que las osamentas encontradas en un terreno donde vivía la dirigenta mapuche, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, corresponden a restos de origen animal y no humano.

El documento, elaborado a partir de análisis de laboratorio y una evaluación antropológica, contradice los resultados de un examen previo que había atribuido características humanas a una de las piezas óseas. El hallazgo se produjo en enero de 2026, cuando fue localizado un saco enterrado que contenía los restos.

Caso Julia Chuñil: SML descarta que osamentas encontradas en su terreno sean humanas

De acuerdo con el peritaje, fueron seleccionadas tres muestras para su evaluación, identificadas como M-1, M-2 y M-3. Tras examinar sus características, las especialistas determinaron que los huesos presentaban signos de erosión, deterioro y alteraciones propias de la exposición a factores ambientales.

Asimismo, el análisis de su morfología, peso y densidad permitió establecer que el material no era compatible con restos humanos. Sin embargo, el documento advirtió que las condiciones de conservación no permitieron precisar cuánto tiempo permanecieron enterrados.

Por otra parte, las conclusiones del SML se conocieron en medio de la revisión de las medidas cautelares de Javier Troncoso Chuñil, hijo de la dirigenta, quien permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de parricidio e inhumación ilegal.

Frente a este escenario, la Fiscalía de Los Ríos aclaró que “el hueso M1 no forma parte de los antecedentes probatorios que fundamentaron la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, formalizado por la Fiscalía por los delitos de parricidio e inhumación ilegal. Su privación de libertad se sustenta en otros antecedentes de la investigación”.

De esta forma, el Ministerio Público buscó precisar que el cuestionado elemento óseo no fue utilizado para justificar la medida cautelar.