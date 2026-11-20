Una fiscalización nocturna sin previo aviso también evidenció problemas de seguridad, infraestructura y coordinación entre los equipos médicos del recinto, que comenzó a funcionar en 2020.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves deficiencias en el servicio de urgencia del Hospital de Ovalle, en la Región de Coquimbo, tras una inspección sorpresa que reveló esperas de hasta 14 horas para recibir atención médica.

La fiscalización, realizada durante la noche del 13 de noviembre, permitió constatar el caso de una adulta mayor que llevaba cerca de 14 horas esperando y el de un lactante de cinco meses que acumulaba 11 horas.

Asimismo, se identificaron pacientes pediátricos con demoras de cinco horas para ser evaluados y otro niño que llevaba casi cuatro horas aguardando los resultados de sus exámenes.

El operativo fue encabezado por el contralor regional, Juan Pablo Leone, junto al jefe de la Unidad de Control Externo, Geovanni Arancibia, y un equipo de fiscalizadores, quienes recorrieron el recinto entre las 21:30 y la medianoche.

Entre los principales problemas detectados se encuentra la falta de coordinación entre el servicio de urgencia y los médicos especialistas y residentes, situación que prolonga los tiempos de espera por consultas y procedimientos. A esto se suman retrasos en los traslados de pacientes hacia las unidades de hospitalización, que pueden extenderse por más de un turno, es decir, superar las 12 horas.

La inspección también evidenció falencias en las condiciones de infraestructura y seguridad del establecimiento. Entre ellas se encontraron enchufes sujetos con cinta adhesiva, un flujómetro de oxígeno suelto, pisos con riesgo de caídas y extintores con sus mantenciones vencidas.

Además, los fiscalizadores advirtieron el deterioro de colchones y asientos, sillas sin fijación adecuada, ausencia de planchas en el cielo de la sala de espera y equipos de aire acondicionado fuera de funcionamiento en sectores que requieren ventilación.

Desde Contraloría manifestaron preocupación por el estado de conservación del hospital, considerando que comenzó a operar en 2020.

En ese contexto, el organismo señaló que “su conservación exige mantenimiento preventivo, supervisión constante y correcciones oportunas, que eviten que el deterioro comprometa la seguridad y dignidad de la atención”.

Esta corresponde a la segunda fiscalización nocturna sorpresiva realizada por la entidad en un servicio de urgencia de la Región de Coquimbo, luego de una inspección similar efectuada en junio pasado en el Hospital de Coquimbo.