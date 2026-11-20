“Yo no me siento mal, yo no soy víctima del señor Kaiser. Quien es víctima del señor Kaiser es el país, que tiene que soportar que se corran los límites de lo aceptable a tal nivel que se termine justificando la violencia”, cerró Emilia Schneider.

AGENCIA UNO

La diputada Emilia Schneider (FA) salió al paso de las declaraciones en su contra que realizó Johannes Kaiser, en el marco de la discusión sobre las terapias hormonales.

El líder de los libertarios apuntó en contra de la legisladora, a quien tildó de “señor Schneider”, agregando que “cuando usted es hombre o es mujer eso usted no lo puede cambiar por una mera declaración de voluntad”.

Ante esto, la diputada Emilia Schneider declaró a radio Infinita que “a mí no me va ni me viene lo que diga el señor Kaiser. Soy una persona muy segura de mí misma, estoy en paz conmigo misma y, por lo mismo, yo no levanto la voz por mí, porque esto no se trata de si el exdiputado me hizo sentir mal”.

“Esto se trata de que, cuando un político, en una tribuna, emite este tipo de discursos discriminatorios o de odio, ya sea contra mí o contra cualquiera, ¿qué es lo que hace? Es legitimar la violencia en la base de la sociedad”, argumentó la parlamentaria.

La diputada del Frente Amplio recalcó que “yo levanto la voz por las personas a las que yo represento y que no pueden levantarla en estos espacios, como en esta radio, a quien yo agradezco mucho haberme invitado. Yo, como diputada, represento a esas familias, a esos niños, niñas y jóvenes, y digo: esto no corresponde, pero esto no se trata de mí”.

“Yo no me siento mal, yo no soy víctima del señor Kaiser. Quien es víctima del señor Kaiser es el país, que tiene que soportar que se corran los límites de lo aceptable a tal nivel que se termine justificando la violencia”, cerró Emilia Schneider.