La exasesora personal de Sebastián Piñera y socia y fundadora de la consultora de comunicación estratégica OC2, confía en los contrapesos de la democracia chilena aunque le preocupa que personas capaces se alejen de la política. Militante de RN y partidaria del gobierno de José Antonio Kast, explica por qué gobernar exige construir acuerdos y qué responsabilidad le cabe a Republicanos en esa tarea. También habla de la crianza de sus ocho hijos y de lo que considera su mayor orgullo: ser mamá.

A eso de las siete de la mañana, los Otero se levantaron a buscar el diario. La noche anterior, Fernanda, de 11 años, se había quedado pendiente de los votos. Su padre, Miguel Otero, abogado y luego senador por Renovación Nacional, llegó tarde, todavía con la esperanza de que los votos que faltaban dieran vuelta la elección, que era muy estrecha. De esa mañana, tras el triunfo de Salvador Allende, Fernanda recuerda “un silencio mortal”. Lo describe como una detención del mundo. Es la primera escena que le viene a la memoria cuando intenta definir en qué momento se dio cuenta de que la política se vivía puertas adentro de su casa.

De los años que siguieron recuerda a los amigos que se fueron del país y una fila en la que se puso sin saber qué repartían. Volvió a su casa feliz con un litro de aceite. También iba a las marchas, hasta que se desmayó por las bombas lacrimógenas y sus padres le prohibieron seguir participando.

De los años de la Unidad Popular, Otero recuerda que a los 12, en las fiestas, se preguntaba de qué partido era el otro. A esa misma edad, su programa favorito era “A esta hora se improvisa”: le interesaba escuchar discutir a personas que pensaban distinto. “Era álgida la pelea, pero había intercambio de ideas, había racionalidad”, dice.

—¿Cuándo decidió pasar del periodismo a la política?

“Justo cuando ya iba a empezar la transición. Mi primo Alberto Espina me dijo que Pedro Ibáñez, el exsenador, quería formar una revista de ideas porque, a su juicio, la derecha había perdido al dejar de cultivar sus principios. Me junté con él. Tres horas de conversación y abandoné el periodismo activo. Yo era periodista económica en Estrategia, porque era el único lugar donde realmente había libertad y pasaban cosas. Entonces empecé a editar esta revista que se llamó Renovación, de donde luego salió el nombre de Renovación Nacional. Fui fundadora de RN y sigo militando”.

Cuando cuenta cómo entró a RN, Otero corrige una idea que, dice, suele darse por sentada. Fue ella quien invitó a su padre al partido, y no al revés.

—¿Qué heredó de su padre?

“El compromiso. Entender que tu vida no se reduce a tu trabajo y a tu familia, que tienes responsabilidades más allá. Mi papá fue presidente del centro de padres de los dos colegios, el de mi hermano y el mío. También fue presidente de la junta de vecinos y fue académico de toda la vida. Hacía reuniones a fin de año con sus alumnos”.

—¿En qué se distanció de él?

“El papá era más de derecha, más ortodoxo, más tradicional. Yo era más liberal en relación con el gobierno militar. Como él lo vivió tan fuertemente, creo que tenía una mayor cercanía con el gobierno militar. Yo siempre tuve más distancia, fui más crítica. La revista Renovación dio lugar a una derecha que era muy partidaria de la economía de libre mercado, pero también de la democracia y de los derechos humanos”.

—¿Hubo algún momento en que su fe católica entró en tensión con sus convicciones políticas?

“Hay una frase del evangelio que creo que es muy importante tener clara: Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La fe y la política se pueden cruzar en los principios fundamentales en los que uno no transa. Ahí debe darse libertad de acción en los partidos políticos porque no puedes ir contra la conciencia. Por ejemplo, el derecho a la vida no se transa. Más aún como madre de ocho hijos.

Fernanda Otero ha sido capaz de revisar sus convicciones con el tiempo.

“Sobre el divorcio yo creía que había que diferenciar entre distintos tipos de matrimonio, para cautelar un concepto de estabilidad. En eso he ido cambiando. Al final termina siendo una convicción bien personal. Uno de mis hijos, que es agnóstico, bien rebelde y argumenta muy bien, me dijo una vez que entendía que quisiéramos que ellos vivieran de la misma manera que nosotros, porque habíamos sido muy felices. Pero me dijo que había muchas formas de lograr lo mismo. Me he dado cuenta de que sí, que hay muchas formas. Y también veo que, llegado el momento, terminan siendo padres como uno, comprometiéndose con sus parejas como uno. Las formas cambian, pero lo esencial se mantiene”.

Estudiar y trabajar con ocho hijos

“Soy muy vehemente, soy muy apasionada, uso tonos muy categóricos”, dice Otero. “Pero en el fondo soy una persona bastante flexible y abierta”. Para entender de dónde venían las diferencias entre las posturas políticas, volvió a la universidad. Esperaba a su quinta hija cuando se matriculó en Filosofía. Le permitieron tomar tres ramos en vez de cinco y demoró nueve años en terminar. Para entonces, su octava hija tenía un año. Durante ese tiempo siguió en política y editó una revista de ideas. “Era mucha carga”, dice.

—¿Qué le dio la filosofía para su trabajo?

“Una rigurosidad intelectual muy profunda, una disciplina y un orden mental. Te da apertura, pero también te mantiene muy exigente a la hora de dialogar. Empiezas a conversar y dices: Eso que me estás diciendo no tiene nada que ver con este tema. Estamos hablando de esto, no nos confundamos. Eso también puede generar distancia”.

Durante los primeros años, Otero trabajó desde la casa y escribía de noche. Su hija menor tenía dos años cuando empezó a trabajar fuera.

—¿Cómo se organizaban con su marido?

“Carlos Cabezón, mi marido, es ginecólogo obstetra. Salía muy temprano en la mañana, llegaba tarde, pero siempre comimos en la mesa con los ocho hijos e hijas. Los fines de semana siempre fueron para los niños y tratamos a cada hijo como si fuera único. Me emocionó mucho una cartita en la que mi hija menor me dijo: Gracias por tratarme como si fuera tu única hija, tanto en exigencia como en atención. Y quiero hacer un reconocimiento. Nada de esto habría sido posible sin la ayuda de Adela Alfaro, que fue una mujer maravillosa, presente siempre en la vida de mis hijos”.

Fernanda Otero dice que los mayores guiaban a los más chicos y que la complicidad entre hermanos hacía que ninguno se sintiera solo. “Suena de loco, pero tener ocho hijos, estoy segura, es mucho más fácil que tener dos”. Reconoce que tuvo el privilegio de poder costear la crianza de una familia así y que hoy sería muy difícil.

El oficio de asesorar

La crianza también influyó en la forma en que Otero eligió participar en política. Con ocho hijos, no se imaginaba pasar días enteros en el Congreso y dedicar el tiempo que quedaba a reunirse con sus bases. Nunca buscó un cargo de elección popular. Su lugar lo encontró en el partido.

Otero fue la primera mujer y la integrante más joven de la Comisión Política de Renovación Nacional. Recuerda que nunca se sintió discriminada por ser mujer. Al contrario, dice que se sintió muy valorada. En esa comisión conoció a Sebastián Piñera.

Con él discutía harto. En el 2008 lo llamó para decirle que, a su juicio, estaba cometiendo errores importantes. “Ven para acá”, le dijo él. Conversaron cerca de una hora, quizás más. Para Piñera, que valoraba tanto su tiempo, eso era mucho, dice Otero. A partir de esa conversación, empezó a invitarla a su círculo más cercano.

—¿Qué cree que él vio en usted ese día?

“Que yo no tenía agenda propia. En el partido nunca me vieron como adversaria en las candidaturas. Lo segundo es tener argumentos, demostrar que sabes leer un contexto amplio. Esto es conveniente por estas razones y tiene estos riesgos. Eso al Presidente le encantaba. Y lo tercero es la honestidad, tener carácter para destacar tanto las cosas positivas como para señalarle con claridad los errores”.

—¿Por qué le importa tanto la discreción?

“Para asesorar bien tienes que ganarte la confianza de la persona, y para eso la discreción es fundamental. Tú le das tu opinión en privado y ella toma la decisión después de escuchar a otros. También hay que tener carácter. A veces te toca señalarle un error y te preguntas por qué tienes que ser tú quien se lo diga. A nadie le gusta oír críticas. A mí me impresionaba cuánto las valoraba el presidente Piñera”.

—¿Qué podía ver desde fuera del gobierno?

“Yo le hacía análisis semanales globales. Evaluaba sus apariciones y le daba una mirada más amplia del gobierno desde afuera. Como no era parte de la toma de decisiones, esa distancia me hacía mucho más fácil hacer un juicio que podía ser incómodo para quienes habían sido parte de la decisión. Ese es uno de los aportes de una consultora, ya sea para una empresa o para un presidente. Puedes entender cómo funcionan las cosas y a la vez argumentar con cierta distancia”.

Piñera y Matthei de cerca

Otero recuerda que Piñera estudiaba los temas a fondo y que, una vez convencido de una idea, la llevaba a la práctica. También se reía de sí mismo. Cuando no quería hacer algo, decía que había oído diez opiniones distintas y remataba: “Por ende, voy a hacer lo que yo quiero”. A Otero le impresionaba que, incluso cuando parecía tener una postura tomada, podía cambiar de parecer muy rápido si alguien le daba un buen argumento.

—¿Qué cambió en él una vez en La Moneda?

“Ganó una estatura impactante. Fue un jefe de gobierno excepcional y con el tiempo aprendió a valorar la institucionalidad. Coordinaba, empoderaba a sus ministros. Lo vi crecer en paciencia. Decían que no escuchaba. Lo que pasa es que tú empezabas a hablar, y él ya sabía adónde ibas. Pero fue entendiendo que, aunque ya supiera para dónde iba esa persona, ella necesitaba que la escucharas. Lo vi ganar pausa y respetar los protocolos, que para él eran una pérdida de tiempo, pero sabía que eran necesarios para la institucionalidad”.

—¿Cuándo lo vio más afectado?

“La única vez que lo vi realmente golpeado fue en octubre de 2019. Le dolía profundamente la destrucción del país. No lograba entender ese nivel de violencia ni encontrar las herramientas para encauzarla y contenerla. En ese período apareció un presidente muy prudente, que miraba, que sopesaba, que trató de hacerse cargo de las demandas sociales, consciente de que las restricciones presupuestarias eran muy grandes. Finalmente encauzó la crisis por el único camino que, a su juicio, la oposición estaba dispuesta a aceptar, que era el de una reforma constitucional a través del Parlamento. Y una de las veces que lo vi muy contento fue con el 62% del Rechazo. Me tocó abrazarlo”.

—¿Qué sintió al escuchar al expresidente Boric en el funeral de Piñera?

“Sentí una profunda emoción cada vez que el Presidente Boric actuó con estatura de jefe de Estado. Eso lo engrandece a él y engrandece al país por tener un presidente con esas características. Creo que es un hombre bastante emotivo. Y ahí tú te das cuenta de que es posible ir rompiendo esta relación viciosa y convertirla en virtuosa, donde haya amistad cívica. Adversarios y no enemigos”.

Otero acompañó a Piñera desde 2008 hasta su muerte. “Lloré tres días seguidos sin parar. Nunca pensé que lo apreciaba tanto”, dice.

En la misma comisión de RN donde discutía con Piñera empezó su amistad con Evelyn Matthei. Eran pocas mujeres. Siguieron cerca después de que la excandidata se fue a la UDI. Compartían el gusto por los libros, las plantas y la música, y una idea de la centroderecha en la que negociar era parte de defender convicciones. Cuando Matthei la invitó a su campaña presidencial, Otero se sumó al primer equipo. Su trabajo terminó cuando la candidata formó otro.

—¿Cómo explica su quinto lugar?

“Había varias candidaturas de derecha. Si bien a Parisi es difícil calificarlo, es evidente que capta votos de independientes que podrían votar por la derecha, porque defiende la propiedad privada y el orden. También hubo candidaturas que se presentaron con más claridad y convicción como las más duras frente a la delincuencia y la migración. La delincuencia era el tema número uno que preocupaba a los chilenos. Creo que los otros hicieron una mejor campaña. Hubo dispersión de votos y, en un momento, también hubo quienes quisieron concentrar sus apoyos para que no ganara otro”.

Gobernar exige hacer política

Para Otero, llegar al gobierno obliga a revisar decisiones y prácticas que desde la oposición era fácil criticar. Cree que Gabriel Boric hizo ese aprendizaje y que la experiencia de los socialistas que se incorporaron a su gobierno lo llevó a tomar medidas que antes no habría considerado.

Ahora ve ese mismo desafío en su propio sector. “Al Partido Republicano le ha costado entender que es oficialista hoy día”, dice. A su juicio, al partido del Presidente le corresponde dar el primer paso para construir acuerdos con quienes tienen los votos y la experiencia que el Gobierno necesita. Cuando habla de esa tarea, se incluye. “Yo soy oficialista”.

—¿Qué ideas comparten hoy las derechas y dónde está la diferencia?

“Hay un núcleo de principios fundamentales que comparten todas. El respeto al Estado de derecho como garantía de la libertad, la iniciativa privada, porque sin ella no hay libertad, y un Estado presente para poner las reglas del juego y proteger y satisfacer las necesidades básicas de la población. La gran diferencia es de estilos, de formas y de experiencia. La derecha más extrema, por decirlo así, es la que no ha estado en el gobierno. No conoce el Estado ni cómo se gobierna desde el poder real, que es el Ejecutivo. Son buenos para ser oposición, para marcar puntos y relevar temas. Pero una vez que estás en el gobierno, empiezas a darte cuenta de que muchas cosas que caricaturizabas y criticabas son necesarias”.

—¿Qué le toca hacer a Republicanos ahora que es el partido del Presidente?

“Puede haber una tendencia a que cada partido quiera privilegiar su agenda de cara a las próximas elecciones, para las que falta harto. Pero, sobre todo, cuando eres el partido del presidente de la República tienes una mayor responsabilidad: tender puentes y buscar la unidad con quienes necesitas para gobernar. Soy partidaria de este gobierno y espero que se privilegie lo que nos une por sobre las diferencias. Las listas unitarias nos habrían permitido tener una mayoría más sólida en la Cámara y en el Senado.

—¿Qué le falta al gobierno de José Antonio Kast?

“Creo en el gobierno actual. Está bien inspirado y está tomando medidas adecuadas para responder a las principales inquietudes de los chilenos. El problema es que son medidas de mediano y largo plazo. Están entendiendo que también tienen que actuar en el corto plazo. Lo que creo que falta es darse cuenta de que la política es esencial en un gobierno. Si tú eliges ministros que pueden ser buenos profesionalmente en sus áreas, esa es más bien tarea de los subsecretarios. El ministro es un cargo político y es muy bueno que tenga además talento técnico. Pero la política se aprende haciendo, toma tiempo. Como decía Aristóteles, la política es praxis, no es teoría”.

—¿Qué resuelve un político que un técnico no puede resolver por su cuenta?

“La política permite abordar crisis, definir prioridades y llegar a acuerdos. Los expertos son fundamentales para mostrar cuál es el camino más adecuado, qué herramientas dan mejores resultados y qué dice su experiencia. Es un complemento. La política, por definición, es negociación, es acuerdo, son puntos de encuentro. Es imposible gobernar de otra manera”.

—¿Qué pasó entonces, con la disposición a llegar a acuerdos?

“Creo que se produjo un quiebre muy grave cuando Piñera ganó y la derecha llegó al poder. La Concertación, que siempre había estado abierta a los acuerdos, cambió totalmente de actitud. Eso se extremó durante el segundo gobierno de Piñera, cuando la oposición trataba de que le fuera mal. Hoy te dicen que están dispuestos a conversar. Pero, llegado el momento, como están privilegiando la unidad sobre todas las cosas, si el Partido Comunista y el Frente Amplio no están de acuerdo, ¿qué posibilidad real existe? Le han dejado ese espacio al PDG, que es utilitarista y hábil. En el Senado no tienen votos, pero en la Cámara sí”.

Otero reivindica la cocina, expresión popularizada por Andrés Zaldivar sobre los acuerdos entre pocos. “Lo propio es mucha, mucha cocina para que las cosas funcionen”, dice. Habla de una “cocina lenta”, con quienes negocian frente a frente, “revolviendo, mirándose y probando”. Porque llegar a un acuerdo toma tiempo: hay que escuchar al otro, volver sobre lo discutido y ver en qué puede ceder cada uno.

—¿Ve al país tan polarizado como su discusión pública?

“Hay candidaturas muy polarizadas, hay posturas políticas muy polarizadas. La mayoría del país no está ideologizada, es sensata. Va a votar por quien cree que le va a resolver sus problemas más acuciantes. Por la forma de discutir y de llamar la atención en redes, puede ser que candidatos que dan soluciones simplonas y más duras tengan mayor éxito. Mira a Boric. Le ganó al candidato del Partido Comunista y en segunda vuelta tuvo que irse al centro para lograr el cincuenta y tantos por ciento. Mira al mismo Kast. En la composición de su gobierno tuvo apertura. Nombró a muchos independientes”.

—¿Le preocupa que el populismo gane terreno?

“No es mi mayor temor. Si es un líder razonable, puede que gane con banderas populistas y cuando gobierna termine haciendo cosas más sensatas. Creo en la democracia, en los contrapesos. Chile sigue siendo una democracia bastante sólida. Soy optimista por naturaleza”.

Lo que quiere seguir haciendo

Otero dice que quiere seguir haciendo lo que le gusta durante el mayor tiempo posible, con buena salud física y mental. Al hablar de eso recuerda a su padre, Miguel Otero, que murió con alzhéimer en 2025. “Es un tema que a uno le ronda”, dice.

—Cuando mira lo que ha hecho, ¿qué le da más orgullo?

“He tenido un desarrollo profesional y académico muy completo. Me siento muy privilegiada. Pero, por lejos, mi mayor satisfacción y orgullo son mis hijos y ser mamá, porque esto no termina nunca. Y hoy, ser abuela. Me sorprende el cariño que eso genera. Me da una profunda satisfacción ver que mis hijos son buenas personas, buenos padres, comprometidos con el país, inquietos intelectualmente con sentido del humor. Tenemos un chat en el que todos participamos. Para mí no hay nada más relevante que haber logrado esta familia”.

—Cuando piensa en los próximos diez años, ¿qué le gustaría seguir haciendo?

“Aspiro a seguir haciendo lo que hoy hago, que me da mucha felicidad, la mayor cantidad de años posible, con buena salud física y mental. Quiero cultivar la amistad y seguir reuniéndome los fines de semana con mis hijos, mi madre y mi hermano. Me gusta caminar, nadar, mi jardín, nuestra casa en el lago Riñihue. Y lo que más me gusta es comunicar, servir dentro de lo que uno pueda. Y siento que hoy puedo compatibilizarlo todo con mucho orden y disciplina”.

La inquietud que la llevó a estudiar filosofía y su interés en la política se nota también en lo que lee. Otero suele tener dos o tres libros abiertos a la vez y alterna la literatura con el ensayo. Entre sus lecturas recientes están un clásico como 1984, de George Orwell, la historia familiar que Emmanuel Carrère cuenta en Koljós y El fin del experimento, Gabriel Boric 2022-2026, la reconstrucción del último gobierno que escribió su amiga Pilar Molina Armas.

Le gustaría, eso sí, tener más tiempo para volver a la filosofía. Durante un tiempo la enseñó en un colegio. Quería probar si podía sostener la disciplina en la sala y la curiosidad y el amor por el conocimiento.

—Si no se hubiera dedicado al periodismo, a la política ni a las comunicaciones, ¿qué le habría gustado hacer?

“Me habría encantado ser profesora. Encuentro que uno puede marcar y ayudar mucho en la vida de las personas. Lejos, lo que más me gusta son las personas”.

Al hablar del futuro de Chile, a Otero le preocupa quiénes están dejando de participar en política. Ve el mismo riesgo en la derecha y en la oposición: que se alejen personas inteligentes y capaces de poner los intereses del país por delante de los de su partido.

—¿Por qué cree que se están alejando?

“Creo que la política está desprestigiada por la forma en que se está operando. Hubo un momento muy notable en Chile, la transición a la democracia, en que muchos se sintieron comprometidos con participar para sacarla adelante. En momentos complejos las personas se comprometen más”.