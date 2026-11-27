El campeonato es uno de los principales encuentros del circuito competitivo internacional de Pokémon y marcó el inicio de la temporada 2027.

Con solo 9 años, Máximo Villalobos representó a San Felipe en el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 (LAIC), que se realizó entre el 20 y el 22 de noviembre en São Paulo, Brasil.

El niño compitió en la categoría Junior del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG), donde participaron 229 jugadores de entre 8 y 12 años, y obtuvo el puesto 107.

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El campeonato es uno de los principales encuentros del circuito competitivo internacional de Pokémon y marcó el inicio de la temporada 2027.

Durante tres jornadas, jugadores de distintas partes del mundo se reunieron para competir en tres modalidades: el Juego de Cartas Coleccionables (TCG), los videojuegos Pokémon (VGC) y Pokémon GO.

La edición de este año también destacó por convocar a más de 10 mil entrenadores y convertirse en el evento de Pokémon con mayor asistencia realizado hasta ahora en Latinoamérica. En la categoría Junior del TCG, el ganador fue el estadounidense Lucas Tracy, mientras que en Máster se impuso el brasileño Vinícius Fernandez.

De San Felipe al campeonato Pokémon: el desafío de Máximo Villalobos

El acercamiento de Máximo al juego comenzó en familia. Según contó su padre, Diego Villalobos, fue él quien lo motivó a explorar este mundo, hasta que ambos descubrieron que Pokémon podía convertirse en algo mucho más que un pasatiempo.

“Nos dimos cuenta de que, conversando con otras personas y profundizando en el juego, pasó de ser un hobby a convertirse en un deporte de estrategia”, contó la familia del menor.

Máximo lleva aproximadamente un año y medio compitiendo y reconoce que representar a su ciudad y a su familia fue una de sus principales motivaciones para participar. Aunque admite estar nervioso, tiene claro cuál es su objetivo: “Mi sueño como jugador Pokémon en ser campeón de un torneo internacional porque así me dan premios, sobres y cumplir el sueño de mi vida , quiero vivir la experiencia y seguir disfrutando, seguir compitiendo para ganar algo importante”.

Detrás de su participación también hay un importante esfuerzo familiar. Sus padres, (Diego y Violeta) financiaron el viaje y han organizado las actividades de la semana para compatibilizar sus entrenamientos con el colegio, el fútbol, las clases de inglés y los talleres escolares.

Las prácticas se realizan durante las tardes de los días de semana y los sábados, por lo que han debido postergar algunos panoramas familiares para acompañarlo en su preparación.

Máximo forma parte de Team Moonlight, agrupación creada hace dos años que reúne a jugadores de distintas edades y de la que es el integrante más pequeño.