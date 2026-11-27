La actual directora ejecutiva de Fundación CAP, ex subsecretaria de Educación Parvularia, habla de “Aprender en Familia”, el libro que sistematiza 15 años de su trabajo. Y también de la desconfianza entre colegios y apoderados, de la culpa que lleva a los padres a compensar ausencias con pantallas y de por qué la educación superior se juega realmente en la educación inicial.

Al igual que un sinnúmero de profesoras y profesores, la vocación de María José Castro partió cuando entró a estudiar Pedagogía Básica. De ahí vendrían 15 años enseñando en aula, para luego pasar a la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), donde fue subdirectora y directora del Instituto Claudio Matte y, a partir de 2008, directora académica de todos los colegios de la red. En 2018 asumió como subsecretaria de Educación Parvularia, cargo que ostentó hasta pasar a transformarse en la primera directora nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez. Tras un paso como vicerrectora nacional de Vinculación con el Medio en INACAP, hoy dirige la Fundación CAP.

Desde 2010, la fundación desarrolla el programa Aprender en Familia. Ese recorrido, que ha contemplado más de 240 comunidades y más de 67 mil estudiantes, quedó ahora resumido en el libro “Aprender en Familia”, que aborda factores clave para una cultura de alianza entre familia y colegio.

La publicación llega en un momento delicado para el nivel inicial, con una caída en la matrícula. Según María José, la idea de sistematizar este trabajo en un libro se debe a que “tenemos suficiente experiencia como para ponerla a disposición de otras instituciones, de otras fundaciones y, principalmente, de la política pública. Lo que buscamos es compartir la experiencia de trabajar en la alianza familia-establecimiento en beneficio de los niños. Quienes estamos en educación sabemos que mover la aguja es

muy difícil. Lograr que los niños aprendan un punto más o que suban los resultados del Simce solo se logra con el esfuerzo de muchos. Y trabajando de forma consistente y sostenida, con un programa sistemático, con estrategias claras, hemos ido moviéndola, aunque sea modestamente”.

—Mirando hacia atrás estos 15 años, ¿qué funciona y dónde se falla en la relación entre familias y establecimientos?

“Lo que lo hace funcionar es un equipo directivo y educadores convencidos de que la familia es importante y de que hay que incorporarla desde el principio. Nos encontramos con establecimientos que le temen a la familia, que desconfían de ella, que la perciben como agresiva o demasiado exigente. Pero también existe la percepción de que la familia no puede, no sabe o no entiende lo que tiene que hacer con sus hijos.

Cuando ocurre eso, lo primero es derribar esa barrera y trabajar en una cultura de altas expectativas. La familia es la primera educadora de sus hijos, y el aprendizaje profundo no ocurre solo en el colegio. El colegio es un espacio donde tiene que haber aprendizaje, por supuesto, pero ese aprendizaje se ancla cuando hay un ecosistema que funciona, y la casa es parte fundamental de eso. El desafío tiene que ver con la cantidad de veces que hemos querido traer a la familia al colegio. Cada vez a los papás les cuesta más. Antes iban más a las reuniones de apoderados, pero en el caso de Santiago, es una ciudad extensa, muchas familias trabajan lejos de donde viven y el colegio no siempre está cerca. Hay que poner mucha creatividad para no perder a la familia y no creer que si no va es porque no está comprometida. Esa es una creencia muy errónea”.

—¿De dónde viene ese temor de los colegios hacia los apoderados?

“Probablemente hay eventos en que los apoderados han sido agresivos con los profesores. Y también, mientras más sabe un apoderado, más exige. Y está bien que sepa, por ejemplo, si un colegio tiene buenos resultados. Pero también hay que ayudarle a ver cuál es su rol: no puede ser solo ir a criticar o a exigir, también es ponerse a disposición del colegio. No existe el colegio que funcione bien solo porque los profesores y el director están alineados. En el colegio que tiene buenos resultados sistemáticamente hay un compromiso férreo entre apoderados, educadores, dirección y alumnos. Están todos involucrados”.

—En el libro se habla de una “cultura de alianza”, que va más allá de la participación de los apoderados. ¿En qué se diferencia?

“La participación uno la puede entender como las veces que el apoderado va a una actividad concreta, que es importante y es parte de esta cultura. Pero la cultura de alianza va mucho más allá. Parte por tener un espacio respetuoso y acogedor para la familia. Por ejemplo, que en un colegio no te atiendan en la reja, con el papá parado afuera, sino que haya un espacio, aunque sea chiquitito, donde se pueda sentir acogido. Que cuando el profesor cite a una familia le pregunte cuál es su mejor horario, y no simplemente se le comunique que está citado mañana a las ocho. Al apoderado le llega eso y piensa: nadie me preguntó si puedo, nadie entiende que trabajo. En una cultura de alianza yo me permito llamar a un apoderado cuando su hijo lleva cuatro días faltando, porque quiero saber qué pasó. Y el apoderado puede venir a pedir ayuda a la profesora porque ve a su hijo distraído, muy sensible o que llega en las tardes llorando. Esa conversación permite tener el bien superior del niño a la vista y, en algunos casos, llegar a tiempo para detectar que algo malo está ocurriendo”.

—El primer capítulo del libro aborda el liderazgo de los directivos al incorporar la relación con la familia al proyecto educativo.

“Es muy importante que el equipo directivo se empape del proyecto educativo, pero los profesores cambian, entonces el colegio tiene que hacer un trabajo muy fuerte para que ese proyecto permee a toda la comunidad. Como apoderado, tu contacto no es con el colegio, es con un profesor. Hay familias que sacan a su hijo del colegio no por el proyecto, sino porque no les gusta el profesor jefe. Los profesores tenemos que entender que no somos una persona particular que transmite su propia idea cada vez que está con un alumno y su familia. Representamos al colegio. Por eso se nota tanto cuando todos están alineados con el proyecto educativo: no porque actúen en bloque, sino porque reman hacia un mismo propósito”.

—¿Por qué es clave comenzar este trabajo en la educación parvularia?

“Porque la primera infancia es la etapa donde el aprendizaje tiene un potencial que no vemos en ninguna otra, en profundidad y en impacto en la vida futura. No significa que después no se pueda aprender, pero lo que ocurre ahí es muy fundante. Por eso es tan importante comprometer tempranamente a la familia y ayudarla con habilidades parentales. Yo soy mamá de cinco hijos, la menor tiene 21, y en su momento fui a charlas, clases y talleres de habilidades parentales. Nadie nace sabiendo ser papá. Cuando trabajas con los papás mientras sus niños tienen dos o tres años, puedes ayudarles a cambiar hábitos que le transforman la vida a sus hijos. Un papá que entiende la importancia de mirar a los ojos, de hablarles con buen vocabulario, de leerle todos los días, está transformando la trayectoria de ese hijo. Muchas veces los niños nos preguntan algo y contestamos cualquier cosa a la rápida. Si te dieras cuenta del impacto que tiene darte vuelta, mirarlo y tratar de entender —e incluso aumentar— su curiosidad, probablemente no dejarías de hacerlo. Los papás no lo hacemos no porque no queramos, sino porque muchas veces no sabemos”.

—Con el ritmo de vida actual, ¿se ha dejado de lado el acompañamiento en la casa?

“Sí, un poco. Hoy los papás y las mamás trabajan mucho, tienen traslados largos, llegan tarde y muchos hogares son uniparentales. Eso es real. Pero creo que lo primero es no autocompadecernos ni pensar lamentablemente, no puedo hacerlo bien. Todos los papás tenemos la obligación de no abdicar nunca de nuestro rol. Hay una frase que uno debería tener siempre presente: haz lo que debes y está en lo que haces. Si estoy una hora en mi casa, esa hora estoy con mis hijos. Si estoy bañando a una guagua, me dedico a eso, le hago masaje, la acurruco. Al niño más grande le hago su rutina para dormir, le leo un mini cuento, aunque sea en poco tiempo. Llevarlo a la plaza cercana, aunque cueste, es exponencialmente mejor que dejarlo frente a un teléfono”.

—¿Cuánto se nota la diferencia entre un niño que tiene ese acompañamiento y uno que no?

“Lamentablemente hay brechas que son insalvables, y tienen que ver con la soledad. Lo que un niño necesita para desarrollarse bien son interacciones de calidad. Una guagua necesita un cuidador que atienda sus necesidades básicas, que la mude y la alimente a tiempo, que no la deje llorar: cuando una guagua llora es porque algo le pasa. Si esa atención no es de calidad, se va generando una sensación de abandono, de frustración temprana, una rabia que nadie encauza. Esa compañía va cambiando con la edad. A un niño de un año, mientras cocino, le puedo ir nombrando el tomate, la lechuga, la zanahoria: está entendiendo todo. Después viene la necesidad de juego y, más adelante, derechamente de conversación. Los niños, a diferencia de los animales, vienen con una necesidad muy alta de estar con otros, y ahí los adultos tenemos que ser muy responsables”.

—¿Las familias le han delegado la educación al colegio?

“Siento que en Chile eso es un problema, quizás más marcado que en otros países. Tendemos a poner la responsabilidad en otros: de lo educativo se encarga el colegio. Y al revés, cuando no existe la alianza, el colegio piensa que a la familia solo le puede pedir lo básico: la colación, el disfraz, que venga el día que se necesita. Estamos los dos en un error. La familia no puede delegar la educación de sus hijos, y el colegio no puede delegarle a la familia solo las necesidades materiales. Con la lectura pasa algo muy claro. Pareciera que es prerrogativa del colegio. Por supuesto que el colegio tiene que enseñar a leer, pero el amor por la lectura, la lectura como entretención y como apertura al mundo, debería estar permanentemente presente en la familia. Por eso en la fundación tenemos las bibliotecas viajeras, que van a las casas, porque buscamos que haya libros de calidad desde temprano. Un padre leyéndole a un hijo no solo genera amor por la lectura, genera un vínculo”.

—¿Cómo funciona la Biblioteca Viajera y dónde está hoy el programa?

“Es uno de los recursos que tenemos desde el jardín infantil hasta tercero básico; de ahí en adelante trabajamos lectura de otra forma. Entregamos a cada sala un set de unos 15 libros y cada diez días, aproximadamente, un libro viaja a la casa de distintos niños en un bolsito. Atrás trae un código QR con una actividad propuesta para que la familia la haga después de la lectura”.

—¿Así el aprendizaje no ocurre solo en el colegio o sentado frente a un libro, sino en el trayecto en auto, en la cocina, a la hora de dormir?

“Claro. Uno tiene la posibilidad de aprovechar al máximo la rutina… o de desaprovecharla al máximo. Un papá o una mamá que todos los días deja al hijo en el jardín, lo va a buscar, le prepara la colación y le da comida, puede hacer todo eso de manera totalmente neutra, sin hablarle. O puede aprovechar el trayecto para conversar, contar un cuento o ponerle buena música, que hoy está al alcance de todos. Y no me demoro más: transformo la rutina en un espacio enriquecido”.

—Muchos padres caen en la trampa de la culpa y terminan pasando el teléfono, la pantalla. ¿Cómo se sale de ahí?

“La culpa, a todo nivel, es un sentimiento que no te deja avanzar, y hay que trabajarlo y buscar ayuda si es necesario. No es un buen aliado, porque te hace tomar decisiones para compensar, y con los hijos no hay que compensar: hay que ser papás y tener autoridad. Bien usada, por supuesto. La autoridad es preguntarse si es bueno para mi hijo que le pase el celular en este minuto. Si llego a la casa después de no estar todo el día con él, me hace una rabieta y sé que si le paso el celular se le acaba, el camino es fácil, pero lo que estoy logrando no es neutro, es directamente negativo. Esa rabieta tiene que ver con

otras cosas. Ahí hay que hacer el trabajo lento, el trabajo duro: salir a pasear, sentarse en una plaza, dejarlo correr, acompañarlo a andar en bicicleta. Ese esfuerzo es el que vale la pena”.

—En el presupuesto 2027, ¿qué le parece cómo se distribuyeron los recursos entre educación superior y educación inicial?

“El presupuesto es como un balancín: si doy más acá, tengo que dar menos allá. Chile lleva años con las prioridades invertidas: muy arriba la educación superior y muy abajo la educación inicial. Este proyecto de ley pone una inversión mayor en educación inicial y aumenta, en un alto porcentaje, los recursos para los jardines VTF (Vía Transferencia de Fondos, que son financiados por el Estado). Eso se valora y se aplaude. Ojalá tuviéramos recursos para invertir mucho en todas las etapas al mismo tiempo, pero la verdadera educación superior se juega en la inicial. Si queremos universitarios que estudien con gratuidad, que terminen su carrera y sean buenos profesionales, si queremos que la gratuidad sea efectiva, partamos antes. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir invirtiendo mucho en gratuidad con muy poco retorno. En cambio, el retorno de invertir en primera infancia está totalmente asegurado”.