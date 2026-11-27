El ACV afectó la movilidad de su mano derecha y lo obligó a someterse a un proceso de rehabilitación.

Dave Keuning, guitarrista y miembro fundador de The Killers, reveló que sufrió un grave Accidente Cerebrovascular (ACV) en enero de 2025, una emergencia médica que puso su vida en riesgo.

El músico estadounidense contó que, al ser atendido, los médicos le dieron apenas un 40% de probabilidades de sobrevivir, episodio que mantuvo en reserva durante casi dos años.

“Un 40% de probabilidades de sobrevivir”: guitarrista de The Killers revela grave ACV

El artista decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y entregó detalles de las consecuencias que enfrentó tras el derrame cerebral. Entre ellas, una importante pérdida de movilidad en su mano derecha, una dificultad especialmente compleja para alguien cuya actividad profesional depende de tocar la guitarra.

“Tenía un 40% de probabilidades de sobrevivir”, recordó Keuning al referirse al diagnóstico que recibió durante la emergencia.

Asimismo, explicó que durante un largo período no pudo recuperar el movimiento habitual de su extremidad: “No podía mover bien mi mano derecha durante mucho tiempo”.

La recuperación también implicó un proceso de rehabilitación para recuperar habilidades cotidianas y volver a desenvolverse con normalidad. “Tuve que volver a aprender a hacer muchas cosas básicas”, relató el músico, quien debió trabajar progresivamente para recuperar la movilidad necesaria para tocar su instrumento.

Keuning, integrante de la banda estadounidense responsable de éxitos como Mr. Brightside y Somebody Told Me, continúa pendiente de su evolución médica mientras retoma gradualmente sus actividades profesionales.